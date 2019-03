Atala Sarmiento responde a usuario ante críticas

Esta talentosa conductora, llegó a formar parte del equipo del famoso programa de espectáculos "Ventaneando y en el que durante varios años Atala Sarmiento compartió set a lado de Daniel Bisogno.

Desafortunadamente, Atala Sarmiento, fue despedida por su entonces jefa, Pati Chapoy, suceso que dejo desconcertados a la mayoría de televidentes y seguidores del programa. Fue entonces que la batalla comenzó.

Tan pronto salió Atala Sarmiento de Ventaneando, los comentarios incomodos y críticas por parte de su ex compañero, Daniel Bisogno, comenzaron a llegar, lo cual fue difícil de comprender porque ambos mantenían una relación muy estrecha.

Es por ello que la hoy conductora de "Intrusos" Atala Sarmiento, no se quedó callada luego de haber sido nuevamente atacada con burlas por parte de Daniel Bisogno, quien aprovecho su espacio en Ventaneando para exponerla.

El problema se sucitó durante el más reciente concierto de Yuri y Pandora, en el que al darse cuenta que se encontraban cerca de ella, Atala Sarmiento les dio la espalda sin siquiera saludralos, acción que tomaron a mal sus ex compañeros.

Particularmente Daniel Bisogno y Mónica Castañeda fueron quienes se quejaron de que Atala Sarmiento no los saludara al verlos en la presentación. Varios usuarios no dudaron en criticar la reacción de Atala, pero esta no se quedó callada.

Pues luego de recibir algunos comentarios de los usuarios en sus redes sociales en los que le cuestionaban por qué les había negado el saludo, Atala Sarmiento respondió a un usuario.

“Te respondo con una pregunta súper simple: ¿Tú saludarías a alguien que lleva un año entero atacándote con críticas, burlas, ofensas, mentiras sobre ti e insultos? Estoy segura de que no tendrías ningunas ganas de saludar a esa persona”, comentó Atala.

Aunque muchos apoyaron a la conductora, otros la ‘regañaron’ porque dijeron que consideraban que pese a todo, ella debía mostrarles educación a sus ex compañeros y saludarlos, para que vieran que ella es una dama y no están en el mismo nivel.