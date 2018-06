¿Atala Sarmiento regresará a TV Azteca?

Atala Sarmiento, algunos medios han mencionado que la conductora podría regresar de nuevo a TV Azteca en un nuevo proyecto, aunque la misma Sarmiento rechaza las especulaciones que se han estado comentando en diversos medios y dijo que aún sigue teniendo varias propuestas de trabajo.

Durante una entrevista Atala Sarmiento aclaro que es imposible que regrese a TV Azteca.

Hace algunas semanas publicaron que el esposo de Sarmiento fue a negociar su contrato en la televisora, la misma conductora aclaro que eso era falso, ya que estaban de vacaciones en España.

La conductora menciono que antes le preocupaba mucho todo lo que se decía de ella, sin embargo con el paso de los días le fue causando mucha risa.

Atala Sarmiento dijo que tiene varios proyectos pero quiere analizarlos primera para tomar la decisión adecuada e iniciar en el mundo de la Televisión.

Tras la polémica que generó la salida de Atala Sarmiento del programa "Ventaneando", y posteriormente de TV Azteca por no llegar a un acuerdo con el contrato. Aseguran que la conductora podría regresar a la televisora.

Y es que algunos medios pensaron que la conductora estaría en algún programa de Televisa, ya que el sueldo que exigía la conductora era muy excesiva para la televisora.

Recordamos que Atala Sarmiento toma la decisión de terminar su relación de trabajo en el programa Ventaneando que se trasmite por TV Azteca, desde su salida ha sido envuelta en escándalos. Algunos medios mencionaron que se peleó con Pati Chapoy.

La conductora para terminar con los rumores público hace unos meses un video donde menciona los motivos de su salida de ‘Ventaneando’, en el video explica que se le entrego un contrato pero que ella no quiso firmar, ya que estuvo negociando el contrato de trabajo, sin embargo no se llegó a un acuerdo ya que Pati Chapoy a su regreso de Turquía le dijo que sino firmara el contrato no podría seguir trabajando en ‘Ventaneando’.

Atala Sarmiento tras haber estado en el programa por más de 14 años, tomo la decisión de terminar su participación en dicha emisión.