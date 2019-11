Atala Sarmiento lució sus CURVAS en atrevidos pants animal print (FOTO)

Atala Sarmiento luce sus CURVAS en atrevidos pants animal print ¿Modo Yanet García? (FOTO)

La conductora Atala Sarmiento, hace unas semana le siguió los pasos a su cuñada Jimena Pérez ‘La Choco’, yéndose a vivir a España en donde seguirá emprendiendo nuevos proyectos de los cuales aún se desconocen.

A través de sus redes sociales Atala Sarmiento ha dado exclusivas de su estancia en España, en donde apenas acaba de llegarle la mudanza, según ha dado a conocer en su cuenta oficial de Instagram, con una atrevida imagen.

En la imagen Atala colocó una descripción a su imagen que dice: “Llorándole mi drama de mudanza al diván ������ Diva-Diván ����♀️¡Auxilio! ¿Dónde me escondo? �� jajajajajaja #quevivalavida #asísí #mividaenBarcelona”, en donde da a conocer que ha recibido la mudanza y se presume agotada entre las cajas que le quedan por desempacar.

Pero lo más llamativo de esta imagen es la pose con la que At6ala Sarmiento se presume, pues aparece tirada sobre un diván en una sensual pose en la que luce sus curvas en un pants animal print que acentúa su figura.

Únete a nosotros en Instagram

La imagen rápidamente se ha llenado de comentarios como los siguientes que resaltan: “Que padre atala te ves muy bien Saludos desde Guanajuato”, “Ata una copa de vino y a seguir ����”, “Un saludo desde Colombia, lástima que ya no estés en ventaneando”, “Jajajajajajajaja!!!! No te escondas !!! Disfrútenlo , que les sea leve ! Qué emoción !”, “Así me sentí.... Hace un mes que me mude de un espacio mayor a uno menor y llorando porque en el traslado no tienen cuidado y dañan tus muebles”, entre muchos más.

TE PUEDE INTERESAR: Atala Sarmiento demuestra que sí estudió ¡era una niña genio!

El mes pasado de manera muy peculiar, y fiel a su estilo alegre y divertido, Atala Sarmiento festejó un mes su estancia en España y es que con una foto al lado de su esposo David Rodenas, Atala no quiso que tal fecha pasara desapercibida, pero ahora ya en Barcelona, expresó: ''Juro que sin filtros estoy así de blanca, el caso es que esta fotito era para decir que ya llevamos un mes en Barcelona jajajajajajaja”.