Atala Sarmiento logró que esta televisora le pague los $400 mil que tanto pedía

Luego de ser humillada en Ventaneando y en el programa Hoy, Atala Sarmiento logró ser bien recibida en esta nueva televisora, pues aparentemente le llegaron al precio que ella pedía, que de acuerdo a la cifra revelada se trataba de $400 mil pesos.

Aunque la conductora Atala Sarmiento no ha mencionado permanencias con alguna televisora; afortunadamente se ha mantenido con arduo trabajo, ya que hace un par de días apareció en Sale el Sol, de la cadena Imagen TV, donde participó en varias secciones; no obstante, ese no será el programa por el que volverá a la pantalla chica.

Fue hace cuatro meses, en marzo para ser exactos, cuando la conductora Atala Sarmiento pasó por un momento bastante bochornoso; pues fue humillada por sus compañeros de Ventaneando al ser ignorada durante una emisión del programa, situación que la orilló a salir de la producción dirigida por Pati Chapoy. De igual manera, pasó algo similar en el programa Hoy cuando Andrea y Galilea le hicieron lo mismo.

En determiando momento, muchos de los internautas pensaron que se quedaría fija en Televisa, pero fue la misma Atala Sarmiento quien se negó, pues no le llegaban al precio que valía su experiencia y conocimiento. Por esa razón, no se unió al crew de los 'ex de Tv Azteca' negándose a participar en Intrusos, el nuevo programa de espectáculos de la televisora, producido por Carmen Armendáriz.

Edy Smol fue quien le llegó al precio y ya la apuntó en su listado de conductores de la controvertida emisión Cuídate de la Cámara.

El crítico de la moda, realizó un video junt

o a Atala Sarmiento en el que dijo:

"Miren a quién tengo aquí, a la guapísima Atala Sarmiento y ¿qué creen? Les tenemos una sorpresa, sigan chismeando. Yo sí le llegué al precio a esta mujer, lo que ustedes no pudieron hacer ¡yo sí lo hice! Yo pago caro su amor, aventurero… y la amo y próximamente la van a ver aquí en Cuídate de la Cámara y van a tener muchas sorpresas más porque Atala es una talentosa y merece estar en los 'cuernos de la luna"".