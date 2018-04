Atala Sarmiento le responde a Pati Chapoy y da su versión de su visita a Televisa

Luego de que Atala Sarmiento explicara los motivos de su salida del programa Ventaneando y que después la titular del programa, Pati Chapoy, junto a los conductores de la emisión dieran su versión al respecto, Sarmiento fue cuestionada sobre su supuesta aparición en las instalaciones de la empresa Televisa, misma que tendría que ver con su despido.

Fue durante la entrevista que le realizó el periodista Javier Poza en su programa de radio que la comunicadora explicó: “no lo sé, eso sería como que yo diera por hecho que un rumor los llevó a tomar una decisión y no voy a hacer eso”.

Reiterando que nunca estuvo en Televisa, Atala agregó: “no sé de dónde salió ese rumor, bueno sí (he pisado Televisa) cuando tenía 15 años, fui a un programa de Paco Stanley como público”, bromeó y continuó: “es mentira lo del saquito rojo, no sé porque la insistencia, muchos rumores al respecto y también dijeron que iba a estar en muchos programas y dijeron que había hablado con muchos productores”.

Asimismo, Sarmiento negó haber estado en conversaciones sobre algún proyecto con productores como Miguel Ángel Fox, Alexis Núñez y Nino Canún Jr., pero ahora que ya se encuentra sin trabajo dejó la puerta abierta para colaborar con quien la busque.

Sobre su colega Cynthia Urías, quien fue la que confirmó que la vio en Televisa, la periodista expresó: “nunca en mi vida la he visto personalmente, qué motivos tendrá ella para decir lo que dijo, los desconozco, no importa, no pasa nada, tú sabes cómo soy yo, y sabes que no me engancho en ciertas cosas”.

Atala Sarmiento explicó los motivos de su salida del programa Ventaneando

Al ser cuestionada por las declaraciones que el día de ayer brindó la periodista Pati Chapoy, Ata comentó: “la verdad lo único que puedo decir de ella son palabras de agradecimiento y de muchísimo respeto, o sea, a Pati le tengo un cariño muy profundo, fueron 22 años de trabajar con ella, como lo dije, ella fue la primera persona que creyó en mí y que dio la oportunidad en la tele y esas son cosas que no se olvidan nunca”.

Finalmente, Atala subrayó que las cifras que se dieron en diversos medios sobre su salida del programa no son ciertas, y recalcó que ese detalle no tuvo que ver con su ausencia en la pantalla chica.