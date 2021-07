Atala Sarmiento causó revuelo entre sus seguidores al hablar sobre Ventaneando y la remota posibilidad de volver a formar parte del programa que la lanzó al estrellato. Sin embargo, también recordó los buenos momentos que vivió al lado de sus compañeros, así como las malas experiencias que vivió durante su paso por la emisión.

Por medio de su cuenta de Instagram, la periodista de espectáculos realizó una dinámica de preguntas y respuestas, esto con la finalidad de crear interacción con sus fieles fanáticos, quienes se animaron a cuestionarle sobre si ella aceptaría regresar a la conducción del programa estelar de TV Azteca, pero su respuesta fue negativa.

Atala Sarmiento recuerda su paso por Ventaneando

A través de su cuenta de Instagram, la también periodista recordó su paso por TV Azteca.

La periodista que hoy radica en España al lado de su esposo David Ródenas respondió el cuestionamiento de aquel fan asegurando que tiene muy buenos recuerdos de su estancia en el programa liderado por Pati Chapoy, pero que no existe la posibilidad, ni por ella ni por parte de la producción.

“¡Uy! Le guardo un gran cariño a mi etapa en ‘Ventaneando’. Aprendí muchísimo, crecí un montón, me divertí y también, por qué no reconocerlo, lo sufría a veces… Pero por mi parte no volvería, tampoco creo que no me invitarían a volver; mejor se queda ahí, en mi baúl de recuerdos bajo llave”, escribió Atala Sarmiento desde su cuenta de Instagram.

¿Por qué se fue Atala Sarmiento de TV Azteca?

La salida de Atala Sarmiento estuvo envuelta entre rumores e indirectas por parte de Pati Chapoy y el elenco de Ventaneando.

De acuerdo a información que circula en Internet, Atala Sarmiento dejó de formar parte del programa Ventaneando un 22 de marzo del 2018 luego de 14 años. Respecto a su salida, La Verdad Noticias investigó que en un principio se aseguró que la periodista dejaba las filas de TV Azteca ya que había solicitado un aumento de sueldo considerable.

Además, se dijo que Atala Sarmiento exigía requisitos impresionantes, de los cuales si no accedían a cumplirlos ella renunciaría. TV Azteca negó sus peticiones y decidió finalizar su contrato laboral con ella. Desde ese entonces se le ha visto pasar por Televisa e Imagen Televisión, pero sus programas siempre salían del aire.

