Atala Sarmiento fue SEXUALMENTE acosada ¿Por alguien de Televisa?

La conductora mexicana Atala Sarmiento, quien le siguió los pasos a su cuñada Jimena Pérez ‘La Choco’, yéndose a vivir a España en donde actualmente radica, ha causado furor en redes sociales al haber una íntima revelación.

Hay que recordar que a través de sus redes sociales Atala Sarmiento ha dado exclusivas imágenes de su estancia en España, en donde radica, pero de donde no pierde contacto con sus fans mexicanos, pues siempre está compartiendo contenido en las redes sociales, en donde es muy comentada y seguida.

El acoso de Atala Sarmiento

Recientemente con motivo del Día Internacional de la Mujer y del paro nacional #UnDíaSinMujers, la periodista de espectáculos, Atala Sarmiento, recordó una vez que sufrió acoso sexual, del cual ha dado algunos desafortunados detalles.

Fue a través de su columna “AnecdATArio”, que escribe para el Heraldo de México, que la famosa Atala Sarmiento revivió una vez que fue invitada por un importante músico internacional como traductora de un shows en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México en donde sucedió lo que ella no se esperaba.

Dentro de su columna Atala Sarmiento menciona que a pesar de que no le proporcionaron vestuario, lo que usara debía ser aprobado por el director general, por lo que algo se le hizo extraño, además de que la conductora resaltó que al llegar al recinto, el directo ya lo esperaba y le pidió que le modelada un vestido.

“‘¡Ah, por fin! Ahí estás, enséñame el vestido’; empecé a sacarlo de la bolsa cuando cortado y seco me interrumpió: ‘¡No, no, así no! Ve a ponértelo y me lo vienes a modelar’. Me quedé de una pieza, petrificada sin poder hablar, y caminé hacia mi improvisado camerino para hacer lo que se me ordenó”, escribió.

Atala Sarmiento describió ese momento como algo horrible, ya que se sintió indigna y sutilmente agredida, por haber tenido que hacer ese capricho de quien le estaba pagando por un trabajo de traducción y no es para menos, pues así es como se han dado diferentes tipos de abusos dentro de la farándula.