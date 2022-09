Atala Sarmiento explota contra miembro de Ventaneando

Atala Sarmiento es una de las periodistas de espectáculos más recordadas tras su paso por TV Azteca en programas memorables como Ventaneando o La historia detrás del mito con los que se convirtió en una de las periodistas más reconocidas en el ámbito de la farándula.

Es por eso que fue invitada a al 25 aniversario de Ventaneando en 2021 junto a otros ex conductores e TV Azteca, sin embargo ya lleva tres años que abandonó la televisora del Ajusco y ahora está siendo noticia.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente se ha rumoreado que Atala Sarmiento apoyaba a Sandra Smester, pese a que esta tuvo que ver con su despido, y fue precisamente el tema de Smester lo que ha provocado que Atala explote contra un miembro de Ventaneando

Atala le pone un alto a miembro de Ventaneando

Pese a que acudió al programa en su 25 aniversario, en diversas ocasiones Atala ha expresado lo difícil que fue trabajar en el programa de Pati Chapoy, dando a entender que no regresaría, por lo que la última aparición de ella en el programa se dio debido a que fue invitada personalmente por Chapoy.

Sin embargo ahora se encuentra en medio de una polémica por sentirse agredida por miembros de la producción de Ventaneando.

A raíz de la salida de Smester de TV Azteca varios integrantes del programa de espectáculos declararon que la mujer había creado una dictadura en la televisora, por lo que cuanndo le preguntaron a Atala esta negó que fuera así.

"Sandra es una gran profesional. Una mujer súper inteligente y trabajadora. Tiene toda mi admiración y respeto. Creo que hizo perfecto en ir a Telemundo. Podrá estar cerca de su familia y crecer muchísimo a nivel profesional. Es valiente y arriesgada. ¡Me gustan las mujeres así!"

Tras estas declaraciones uno de los colaboradores del programa de espectáculos criticó a Sarmiento por su comentario argumentando que lo hacía para quedar bien con ella y que le ofrecieran trabajo.

"Ayyyy qué les digo... en el pecado lleva la penitencia. Yo lo llamaría ¡HELP NECESITO WORK! Parafraseando a mi querido Kokin" Escribió en Twitter.

Tras esto la periodista le respondió a través de un directo en su cuenta oficial de Instagram en la que habló sobre el tema y expresó que nunca ha conseguido un trabajo por hablar bien de alguien, pues no va con sus principios, ni sus valores.

“Que yo hable bien de una persona que con quién trabajé no tiene un fin para que yo consiga trabajo... En 26 años no he conseguido trabajo por hablar bien de alguien” dijo Atala.

Te puede interesar: Conductora rechaza contrato en Imagen TV por culpa de Gustavo Adolfo Infante

Atala es acosada desde su salida de TV Azteca.

Este sería el miembro de la producción que acosa a Atala Sarmiento

La periodista aseguró que los colaboradores de Ventaneando no han dejado de atacarla desde que salió del programa hace 3 años, e inclusive dijo que Ernesto Hernández, misma persona que la criticó, se crea perfiles falsos desde donde se inventa noticias falsas.

Motivo por el que invitó al equipo del programa a que la dejen en paz, pues ella se encuentra en España rehaciendo su vida,.

“Por favor, yo no los estoy molestando, yo no contesto sus agresiones, yo no respondo a sus burlas, yo no los he criticado ni en entrevistas ni con colegas”

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram