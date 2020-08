Atala Sarmiento estuvo al borde la MUERTE cuando buscaba ser mamá

Atala Sarmiento estuvo al borde la MUERTE buscando de ser mamá

Atala Sarmiento y su esposo David Ródenas querían convertirse en padres, y sus intentos pusieron en riesgo la vida de la exconductora TV Azteca.

Sin embargo dicho sueño no se logró, y al respecto la conductora de 47 años contó en exclusiva al programa 'Fórmula dominical', "sí fue triste, desde luego que sí, sobre todo porque hubo un momento en que hasta yo puse en riesgo mi vida, entonces ya ahí fue cuando David me dijo 'no más'.

Era un proceso muy complicado y mi salud estaba y estuvo en riesgo, y tampoco se trata de eso, de que uno se ponga en riesgo de perder la vida, ni mucho menos". Confesó Atala Sarmiento.

Añadió "afortunadamente David piensa igual que yo, porque imagínate hubiera sido un drama que uno pensara de una manera y el otro de otra, ahí sí creo que las parejas tienen un desencuentro muy brutal y un choque muy fuerte que podría hacer que algunas parejas no lo superaran, pero en nuestro caso fue muy claro que los dos estábamos en el mismo canal y David fue muy honesto y me dijo 'esto lo empezamos tú y yo, y al final del día lo vamos a acabar también tú y yo'.

Sí lo intentamos, pero no tuvimos suerte, desafortunadamente no nos fue bien en esa búsqueda y decidimos que era mejor quedarnos solos.

No quisimos seguir intentándolo, ni buscándolo porque al final los dos nos dimos cuenta que estábamos intentando ser papás por una razón incorrecta, era por el tiempo".

Te puede interesar: Atala Sarmiento asegura que NO regresará a México y esta es la razón

Por otra parte Atala Sarmiento descarta adoptar, "la adopción es algo que siempre tuve claro que no estaba entre mis planes. Si íbamos a ser papás, lo hubiéramos querido hacer de la manera tradicional y que fuera nuestro, de él y mío, ni siquiera nos planteamos la posibilidad de 'tuyo pero con un óvulo de otra o con un vientre subrogado', eso ya quedó completamente fuera de nuestros planes".