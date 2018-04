Atala Sarmiento en Televisa

Luego de los supuestos enredos en los que Atala Sarmiento se ha visto envuelta, por fin se concretó su esperada aparición en Televisa presentándose con una gran sonrisa, en el polémico programa matutino ‘Hoy’, una experiencia que, de acuerdo con sus propias palabras, la hizo sentir nerviosa, ilusionada y emocionada.

“Sentí muchos nervios, te da ilusión, te da emoción (acudir a Televisa), pero muy contenta, ahora sí es verdad que estoy aquí… Es la primera vez que entro por ese pasillo”, aclaró Atala Sarmiento.

Hoy nos visitó @atasarmiento ¡Gracias por acompañarnos! Una publicación compartida de HOY (@programahoy) el 19 Abr, 2018 a las 10:17 PDT

¿Atala Sarmiento se quedará en Televisa?

Mauricio Mancera, Raúl “El Negro” Araiza y Fernando del Solar, fueron los encargados de darle la bienvenida a la periodista que lleva 20 años de trayectoria en medios de comunicación en México y que formó parte de TV Azteca.

“Bienvenida, las compañías pueden ser distintas, pero todos somos actores, periodistas, conductores, todos la misma profesión”, manifestó Araiza al darle el cordial saludo a la conductora.

En exclusiva @AtaSarmi visita el Foro de Hoy y así responde sobre sus planes y proyectos #HoyQuiero compartirlo contigo pic.twitter.com/Gvo9ivDCiP — Programa Hoy (@programa_hoy) 19 de abril de 2018

Para abrir su participación en este espacio televisivo, la conductora reiteró su versión sobre la repentina salida de TV Azteca, dejando claro que todo se debió a las diferencias en la negociación de su contrato de trabajo.

Al hablar sobre su sentir en este momento, se mostró sincera con respecto a sus emociones, sobre todo al recordar aquellos días de convivencia con sus compañeros de Ventaneando.

“Yo me siento muy agradecida, les tengo mucho cariño a mis compañeros y eso es algo que no va a cambiar…”. Para ahondar en sus palabras, confesó que también hubiera preferido que algunas circunstancias ocurrieran de forma distinta.

“A lo mejor sí hay algunas cosas que me hubieran gustado que fueran de otra manera, como que siguiéramos en contacto. No he hablado con mis compañeros más que con mi cuñada, porque es una relación familiar…”, dijo.

Durante la charla, incluso reiteró que el gran cariño que siente por sus compañeros la ha llevado a derramar algunas lágrimas.

“He llorado a mares. Soy una persona híper emocional, por supuesto que he estado triste y extraño a mis compañeros, claro que sí… pero al mismo tiempo siempre me he considerado una persona que no sé de dónde me sale una fortaleza pero me sale y siempre me levanto…”, aseguró.

Aunque Atala es una mujer muy activa, está consciente que en este instante de su vida necesita hacer algunos cambios, tras largos años de trabajo consecutivo en los medios de comunicación.

“Por lo pronto voy a darme un tiempo para mí, porque llevo 22 años incansables trabajando sin parar, y ahorita lo que quiero es poner un poco de distancia porque ha sido mucha efervescencia todo esto desde que salí y mi cuerpo lo pide… Me voy a ir de viaje, a Roma”, contó en su entrevista con Hoy.