Atala Sarmiento destroza a Pedro Sola y revela traición del conductor ¡OMG!

Atala Sarmiento recuerda un tormentoso pasado de un conductor

Desde hace algún tiempo la ex conductora de TV Azteca Atala Sarmiento decidió emprender nuevos proyectos en su vida profesional, aunque por el momento se encuentra viviendo en España alejada de los medios, un video expusó un pasado con un presentador.

Recordamos que en el año 2018, la presentadora mexicana tomó una rotunda decisión al despedirse del foro del Ajusco para irse a trabajar a la televisora de la competencia Televisa y durante su presencia en la empresa, surgieron ciertos conflictos con sus ex compañeros de "Ventaneando".

Y es que, hace unos días dieron a conocer en la plataforma de YouTube un video de una entrevista a Atala Sarmiento, la ex presentadora de TV Azteca. La conductora estuvo en el programa de televisión Montse & Joe, donde fue cuestionada si le quedaban amigos tras salirse de la televisora del Ajusco.

Atala Sarmiento expone a Pedro Sola, conductor de "Ventaneando"

La conductora Atala Sarmiento no dudo en responder aquella pregunta, pues recordó que Pedro Sola la dejó de seguir en Twitter, luego de que su ex compañera dejó el programa "Ventaneando" de Pati Chapoy, pues su decisión no fue del agrado de sus demás colegas.

"Si tengo amigos en mi ex trabajo, no del programa".

Durante la entrevista, la presentadora también comentó que en su ex empresa TV Azteca si tiene amigos, aunque aseguró que se quedó sorprendida al darse cuenta que las personas cercanas con las que trabajó se alejaron y sólo se quedó con amigos que conoció en la televisora.

Al final de la entrevista que dieron a conocer en YouTube, Atala Sarmiento confesó que no la corrieron de su trabajo, pues a ella no le pareció el contrato y decidió no firmarlo, tiempo después comenzó a buscar nuevas oportunidades en otras televisoras.

¿Crees que la presentadora vuelva a trabajar en TV Azteca?