Atala Sarmiento destapa detalles acerca de cómo inicio su vida sexual

La talentosa conductora mexicana Atala Sarmiento causó polémica en un programa de televisión al revelar los detalles de a qué edad y cómo perdió la virginidad. Lógicamente la reacción de los invitados se hizo presente y el bombardeo de preguntas inicio.

El domingo pasado, Atala Sarmiento estuvo como invitada en la emisión de “Mind S3x”, donde la también conductora Silvia Olmedo, entabló un debate sobre cómo una pareja debe manejar el matrimonio, e invitó a la ex conductora de “Ventaneando” a dar su punto de vista respecto al tema.

“Además para que dos personas decidan contraer nupcias no basta con haber tenido un buen noviazgo. Las parejas que planean un futuro deben vivir juntas primero”, continuo.

Por su parte, Silvia Olmedo comentó que dos puntos importantes en una relación son la convivencia y las relaciones sexuales, pues las sorpresas pueden aparecer al contraer matrimonio.

La polémica se desato cuando Atala Sarmiento sorprendió a la audiencia después de mencionar que ella no tenía experiencia en el ámbito sexual cuando se casó por primera vez.

“Yo que crecí en una familia muy conservadora y se me educó con las bases de que yo tenía que repartir el tesorito hasta que me casara. Así que me casé virgen, a los 24 años”