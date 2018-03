Atala Sarmiento ¡confirma! ¡Ya no estará en 'Ventaneando'!

Luego de dar a conocer que quedó fuera del programa 'Ventaneando', Atala Sarmiento agradeció los mensajes de apoyo que le han enviado sus seguidores.

En una entrevista para 'La Saga', la conductora confirmó que ya no estará más en la emisión de Azteca y que fue decisión de su compañera, Paty Chapoy.

'Lo que si te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en 'Ventaneando'. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato', declaró.