Atala Sarmiento confiesa tener problemas mentales ¿Está loca?

En entrevista, la ex conductora de TV Azteca, Atala Sarmiento, confesó que los últimos años han sido muy duros para ella y que al verse desesperada por ayuda, tuvo que acudir a especialistas de la salud mental para que la ayudaran a salir adelante en estos malos momentos que han hundido su vida.

Y es que como usted recordará, tras su repentina salida del programa ‘Ventaneando’ en abril del 2018, por los constantes problemas que generaba con la producción de la emisión y por negarse a firmar un contrato, la presentadora se vio orillada a abandonar la televisora del Ajusco.

A pesar de que incontables veces negó sus nexos con Televisa, poco tiempo después se mordió la lengua al unirse como conductora del programa de espectáculos ‘Intrusos’, liderado por el periodista Pepillo Origel, en el que tuvo que afrontar una ola de ataques y críticas tanto por el público, como ex compañeros de trabajo, los cuales admitió que no fueron fáciles de sobrellevar.

La realidad es que a Atala Sarmiento le duró poco el gusto de trabajar en Televisa, pues con solo un par de meses de formar parte del elenco de ‘Intrusos’, la emisión fue cancelada por su bajo nivel de rating, dejando a Sarmiento nuevamente en la calle.

Esto llevó a la conductora a tomar una terapia psicológica en donde admite que hacerlo le ha ayudado a estar bien, sin embargo, se dio cuenta que no era suficiente y al poco tiempo comenzó a visitar a un psiquiatra para comenzar una terapia más intensa.

Así fue como Atala habló de sus problemas mentales:

“Los psiquiatras son personas que te ayudan a estar bien y a mí no me da pena ni bochorno admitirlo y reconocerlo públicamente, al contrario, he tenido la gran fortuna de contar con estos dos profesionales (psicólogo y psiquiatra) que me han ayudado en los momentos más dolorosos de mi vida, para que pueda salir adelante con fortaleza”.

Durante este tiempo de ausencia, Atala Sarmiento se ha dedicado a planear el lanzamiento de su propia plataforma por internet, ya que por el momento no tiene ganas de pedir trabajo en alguna televisora.

