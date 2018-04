Atala Sarmiento arremete en contra de Pati Chapoy y cuenta toda la verdad

Llegó el momento que muchas personas deseaban, que de su propia voz salieran las palabras de lo que realmente ocurrió, tras su salida del programa Ventaneando, La ex conductora Atala Sarmiento, cuenta toda la verdad sobre su salida del programa de espectáculos y arremete en contra de Pati Chapoy.

Atala Sarmiento cuenta toda la verdad, de su salida del programa Ventaneando

“Hace ocho meses se me entregó un contrato, pero no lo firmé porque no me convenía. Todo este tiempo estuve tratando de dialogar con ejecutivos para que llegáramos a un acuerdo, y afortunadamente sí se cubrieron ciertos lineamientos".

Atala Sarmiento por más que quería mostrarse frente a la cámara tranquila, era evidente que se encontraba consternada y muy nerviosa

Atala Sarmiento arremete en contra de Pati Chapoy y cuenta toda la verdad

“El lunes 19 de marzo la señora Pati Chapoy regresó de un viaje y me dijo que firmara mi contrato y que solo tenía esa semana para hacerlo, de lo contrario no podía continuar en Ventaneando. Esa misma semana (el 22 de marzo) fui convocada por una directora, quien me informó que debía firmarlo tal cual estaba o si no me iba del programa. Obviamente ya no respetaron los acuerdos a los que habíamos llegado".

También comentó que su último programa ha sido el más difícil que ha hecho en su carrera de más de 22 años en la televisora, pues se sintió ignorada.

"Un día iba a tener una junta con Pati, pero antes de que llegara la hora, me dijeron que ya no, y la productora me dijo que mejor me fuera a mi casa porque ya no iba a salir a cuadro".

Luego de terminar de contar la historia, al final agradeció a sus compañeros, en especial a Pati, por haber confiado en ella y abrirle las puertas. Tampoco se olvidó de las muestras de apoyo por parte de su público, pues aseguró que los fans fueron los que le dieron tranquilidad.

Hizo referencia que el último programa en el que estuvo, ha sido el más difícil de toda su trayectoria.