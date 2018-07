Atala Sarmiento arremete contra Martha Figueroa por “chismosa y criticona”

Tras rechazar la propuesta de integrarse al nuevo programa del canal nueve ‘Intrusos’, Atala Sarmiento explotó contra Martha Figueroa luego de haberla criticado por no querer formar parte de Intrusos.

Resulta que la periodista Martha Figueroa, filtró las supuestas razones por las cuales Atalita no quiso formar parte de esta nueva producción. De acuerdo al Diario Basta, Martha Figueroa aseguró que Atala no se integraba por problemas con Aurora Valle y por pedir una gran cantidad de dinero como sueldo.

“Lo que yo sé es que Atala Sarmiento no se quedó debido a que no se arregló económicamente con la productora, al parecer pedía mucho dinero. Además, creo que no se lleva muy bien con Aurora porque ellas coincidieron en Ventaneando y tuvieron diferencias y fricciones. A mí Carmen Armendáriz me dijo que cuando habló con ella no le latió mucho su forma de ser; no le encantó del todo”.

Aunque Atala y Carmen aseguraron que los motivos monetarios fue un factor que influyo en la decisión de la periodista de espectáculos, el rumor de Aurora Valle no se había escuchado, por lo que este comentario de Martha Figueroa enfureció a Sarmiento, quien no dudó en mandar un mensaje a la conductora través de redes sociales.

Cuando haces juicios sobre alguien, SIN CONOCERLO, SIN SABER SUS MOTIVOS, no estás definiendo a esa persona. En realidad solo te estás definiendo a ti ����‍♀️. Ley simple y básica de la vida ¡Ojo con tus juicios! �� — Atala Sarmiento (@AtaSarmi) 6 de julio de 2018

Cabe recordar que la semana pasada en una entrevista con Jorge Poza, Atala Sarmiento dijo que la cantidad que le ofrecieron por su participación fue muy baja y que fue una de las razones por las que dijo que no, situación que, en su momento, también declaró Carmen Armendáriz.

"Hablé con los ejecutivos, a lo mejor ellos le dijeron que pedí mucho dinero, pero eso es relativo. Yo siempre he sido ubicada. Lo que él no le contó fue que me ofreció algo muy bajo, entonces yo le dije a ese personaje que me parecía muy bajo, y pues qué onda.

Y me dijo: es lo que hay , ¿cuánto quieres ganar?, me preguntó y yo le dije una cantidad. Después me comentó que, definitivamente, el presupuesto que tenían para este proyecto era justo y que no se podía”.