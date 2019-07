Atala Sarmiento anuncia proyecto de página web de entrevistas.

La guapa conductora Atala Sarmiento de manera reciente dio a conocer que de manera pronta estará lanzando su página web en donde estará entrevistando a gente del medio del espectáculo y de algunos otros ámbitos fuera del mundo de la farándula; esto con el fin de no seguir siendo encasillada en dicha área.

Atala Sarmiento anuncia proyecto de página web de entrevistas.

''Estoy a punto de lanzar mi plataforma que es un sueño que he estado persiguiendo durante mucho rato'', dijo Atala Sarmiento de 46 años de edad a su amiga Paulina Mercado en Sale el Sol.

De igual manera dijo la guapa ex conductora del programa de Tv Azteca, “Ventaneando”, que espera que con el lanzamiento de su nuevo proyecto la gente pueda dejar de se le tenga en un concepto de solamente hacer algo relacionado con el mundo del espectáculo.

Atala Sarmiento incursionará a los programas por internet en nueva faceta

''Va a estar bien sensacionalísima mi página web donde voy a tener entrevistas con personajes de diferentes ámbitos, no necesariamente de espectáculos sino de política, de deportes, lo que sea; esto es un gran desafío en mi carrera porque mucha gente me tiene ubicada y encasillada como, ay ella solo es de los espectáculos”.

Atala Sarmiento anuncia proyecto de página web de entrevistas.

Siguiendo con lo mencionado por parte de la conductora Atala Sarmiento, definió claramente que ella está preparada no solamente para los temas de la farándula; pero sí acepta que es un reto importante en su carrera el salir un poco de su zona de confort.

Te Puede Interesar: Atala Sarmiento LE ESCUPE a 'Ventaneando' ¡JAMÁS REGRESARÍA!

“También me he preparado en hacer muchísimas más cosas que no tienen que ver nada más o necesariamente con el espectáculo y espero que pronto, a través de esta plataforma, puedan conocer esa faceta mía porque sí ha sido un reto muy grande para mí (...) pero insisto tengo la preparación y las facultades (...) soy 'listimisimisima''', finalizó la presentadora Atala Sarmiento.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos