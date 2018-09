Atala Sarmiento acusa a una famosa de ser una impostora 

Recientemente la conductora Atala Sarmiento de 45 años, sorprendió a todos sus seguidores al compartir un video, en el clip que subió a su cuenta de Instagram menciona que la actriz Cecilia Suárez quien realizó el personaje de ‘Paulina de la Mora’ es una impostora y que ella es la verdadera.

Tras la popularidad de la serie 'La casa de las flores’, mucha gente incluso famosos han realizado el ‘Challenge Paulina de la Mora’, debido a la manera de hablar del personaje que es interpretado por la actriz Cecilia Suárez.

La publicación en Instagram, Atala Sarmiento comentó lo siguiente:

‘Esa tal Paulina de la Mora ya me tiene harta. Queriendo parecerse a mí, imitándome en todo. Es que, hasta quiere hablar como yo, o sea. De verdad, yo no lo entiendo. ¡Es una impostora y sólo quiere opacarme! Pero no va a poder conmigo, se los digo de una vez. Porque la única que habla así soy yo ... Y soy la ganadora de este challenge’. Comentó la conductora.