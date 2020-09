Atala Sarmiento: ¿Por qué NO TIENE hijos? ¿Es estéril?

Atala Sarmiento: ¿Por qué NO QUISO tener hijos? ¡Sorprendente!

Atala Sarmiento es una de las distinguidas conductoras de la televisión mexicana, que no hace mucho partió de México para irse a vivir a España, donde actualmente radica junto a su esposo David Ródenas.

Recientemente mediante una entrevista con la revista TVNovelas, Atala Sarmiento sorprendió a sus fans al hacer una fuerte revelación por el que no quiso ser madre al lado de su esposo David Ródenas y ha dejado a muchos totalmente impactados.

¿Por qué Atala Sarmiento no tiene hijos?

Hay que destacar que la bella Atala Sarmiento, quien durante varios años formó parte del programa de televisión Ventaneando y ahora se presume que es feliz en su matrimonio junto a David, quien es empresario y llevan varios años juntos, pero hasta ahora no han podido o querido ser papás, así lo detalló:

En algún tiempo de mi vida sí me lo planteé porque siempre fui súper niñera, pero uno entra en un ritmo tan acelerado que no sé si estaría dispuesta a cambiar la dinámica que tengo.

En entrevistas que le han hecho otros medios de comunicación, la exconductora de Tv Azteca, ha citado que se encuentra conforme con su vida, y si el ser madre no se le ha dado, es algo que no le perjudica en lo más mínimo.

Por otro lado se presume que Atala Sarmiento tiene la oportunidad de gozar de la compañía de sus dos sobrinos, Iker e Iñaki Sarmiento, hijos de Rafa Sarmiento y de Jimena Pérez, "La Choco", y cada vez que tiene oportunidad convive con ellos, más ahora que todos viven en España mucho más.

Entre otras cosas, La bella conductora mexicana ha declarado también que vive feliz en España y no tiene contemplado por el momento regresar a México, ni de paseo ni a trabajar: No tengo planeado por lo pronto regresar a vivir a México y lamentablemente durante un tiempo no se va a poder viajar porque va a haber condiciones estrictas para los viajes y eso hasta que vuelvan a estar abiertos los vuelos.

Cabe destacar que Atala Sarmiento dejó de trabajar para Ventaneando en marzo de 2018, tras 14 años de aparecer en el programa de Pati Chapoy y al lado de conductores como Daniel Bisogno y Pedro Sola.

¿Crees que Atala Sarmiento no puede tener hijos? ¿Te gustaría que Atala Sarmiento regresara a México?