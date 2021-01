¿Atala Sarmiento PERDONÓ a Pati Chapoy tras escándalo en TV Azteca?

El pasado viernes 22 de enero se celebró el 25 aniversario de Ventaneando, razón por la cual Pati Chapoy decidió invitar a todos los conductores que han desfilado por el programa a lo largo de todo el tiempo que lleva al aire, incluyendo Atala Sarmiento, cuya salida de la popular emisión de TV Azteca causó un gran escándalo en redes sociales.

La sorpresiva aparición de Atala Sarmiento en Ventaneando provocó furor entre los fanáticos del programa, pues es bien sabido que la conductora y Pati Chapoy protagonizaron uno de las más fuertes polémicas que se han vivido dentro de TV Azteca, razón por la cual lanzaron duras críticas en su contra.

“Creo que en ese tipo de trabajo la dignidad no importa, sino el número de ceros del cheque. Después de cómo se comportó la Chapoy, no regresaría aunque me ruegue. ¡Poderoso caballero es don dinero!”, fue una de las críticas que recibió Atala Sarmiento en Twitter.

“¿De qué hablas? No tienes ni idea ¿Cuál dinero? Se llama saber perdonar, quitarle piedras a la mochila y caminar ligero, pasar página, darle un cierre justo a una historia larga de muchas cosas compartidas”, fue la respuesta de Atala Sarmiento, con la cual revelaba que los problemas con Pati Chapoy ya habían quedado en el pasado.

Atala Sarmiento, orgullosa de haber estado en Ventaneando

El día de la celebración del 25 aniversario de Ventaneando, la conductora de espectáculos compartió en Twitter una publicación donde presumía su primera sesión fotográfica en Ventaneando hace más de 17 años, misma que fue acompañada de un emotivo mensaje donde aseguraba estar orgullosa de haber pertenecido a la emisión de TV Azteca.

“Hace 17 años de mi primera foto en Ventaneando. Orgullosa y feliz de haber sido parte de tan exitoso proyecto ¡Feliz Aniversario!”, escribió Atala Sarmiento, quien en vivo se mostró muy feliz de volver a compartir cuadro con sus compañeros en el aniversario del programa.

¿Crees que Atala Sarmiento y Pati Chapoy arreglaron sus diferencias? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

