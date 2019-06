Atala Sarmiento LE ESCUPE a 'Ventaneando' ¡JAMÁS REGRESARÍA!

Luego de que la emisión ‘Intrusos' saliera del aire, las presunciones acerca de si Atala Sarmiento buscaría regresar a TV Azteca se incrementaron.

Cabe destacar que dicha televisora y sobretodo el programa ‘Ventaneando’, fueron los que le abrieron las puertas y catapultaron para tener la fama que hoy por hoy goza.

Ahora que Atala Sarmiento nuevamente se quedo sin trabajo, varios seguidores le escribieron para decirle que a pesar de los mal entendidos que tuvo con sus ex compañeros de 'Ventaneando’, debería perdonarlos para que le dieran la oportunidad de regresar a conducir con ellos el programa de espectáculos.

Asimismo etiquetaron a la titular del programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca, Pati Chapoy, implorando que le pidiera a Atala que ocupará nuevamente su lugar en la emisión de espectáculos que encabeza.

No obstante, las peticiones disminuyeron luego de que Atala Sarmiento respondióera a un seguidor de Instagram, dejando claro que jamás volvería a un lugar en el que por más de un año la trataron peor que basura y donde ‘no es querida’.

En el mensaje de la conductora Atala Sarmiento se logra leer:

"No puedo volver al lugar en el que me han hecho pedazos por más de un año y en donde no soy querida. Jamás volveré”.