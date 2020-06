Atacan a Miguel Bosé: cree que el Covid-19 es una conspiración del gobierno

A Miguel Bosé le llovieron las críticas, después de exponer a través de un hilo de twitter sus creencias sobre el Coronavirus Covid-19, hechando la culpa principalmente al gobierno de españa y a Bill y Melinda Gates.

A través de su hilo el cantante español aseguró que los magnates de la tecnología se estarían encargando de crear una vacuna a la cual le incluyeran un micro chip o Nano Bot, para obtener información de la población mundial.

Hizo mención de que Pedro Sánchez, presidente de España podría estar haciendo una alianza con la mafia para obtener esta vacuna y controlar a la humanidad a través de una red 5g, clave en la operación de dominio Global, en donde los ciudadanos serían borregos a su merced.

“Yo digo No a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España/ Bill Gates”, publicó el cantante.