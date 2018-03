Atacan a Irina Baeva en redes sociales Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México Irina Baeva se encuentra en medio del escándalo, y es que a la protagonista de 'Me declaro culpable' se le ha involucrado sentimentalmente con Gabriel Soto y la han hecho responsable de su divorcio con Geraldine Bazán. Tras estos rumores, los usuarios de redes sociales le han dicho de todo a la actriz: erikagarcia9899: Sinvergüenza mosca muerta apenas una novela y ya anda de zorra que no aria por el protagónico con los productores ya que ni actriz buena es ?? y_strada: Zorra del mal destruye familias, si hay tantos hombres por que destruir familias, pero hay Karma!!! cindybea: Wow que zorra eres! Destruir una familia así tan Bonita! Karma is a bitch! Te llegará el día https://www.instagram.com/p/BcYwLW7DC5w/?hl=es-la&taken-by=irinabaeva

Sin embargo también hay quienes defienden a Baeva:

¿Crees que ella sea la responsable?

Te puede interesar

maferport: No se me hace justo que ataquen solo a ella si están atacando hechando veneno que. Sea a los dos no que en el ig de Gabriel puro q guapo papasito no manchessss natalisaa_fure: Me santa risa los comentarios ofensivos hacia irina,el que es libre de pecado que habiente la primera piedra...gente ridícula kellygarcia1407: no le hagas caso a los malos comentarios q solo dejan cosas negativa....