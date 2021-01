¡Asombroso! Así lucía Martha Figueroa cuando entrevistó a Luis Miguel (VIDEO)

Así lucía Martha Figueroa hace algunos años

Martha Figueroa , ex conductora de TV Azteca no se podía perder ser parte de los 25 años de "Ventaneando", pues en La Verdad Noticias te compartimos detalles de la celebración, y ahora la ex presentadora dejó a un lado sus diferencias con Pati Chapoy.

Durante las anécdotas que estaban recordando los conductores y ex presentadores de TV Azteca, Figueroa y Guillermo Wilkins revivieron aquellos recuerdos cuando tuvieron la oportunidad de entrevistar al cantante Luis Miguel, conocido como "El Sol de México".

Martha Figueroa recordó que estaba persiguiendo al cantante en una camioneta, pero cuando por fin lo alcanzaron se percató que no era el famoso, pero cuando pensó que ya habían perdido la nota para el programa "Ventaneando" sucedió un milagro y pudieron sacar la nota.

Luis Miguel concedió una entrevista a Martha Figueroa

Martha Figuero recuerda lo que pasó con Luis Miguel

En el video que compartieron en la cuenta oficial de Instagram, Figueroa y uno de los conductores invitados, revelaron cómo fue la experiencia que tuvieron para conseguir entrevistar a Luis Miguel y para su suerte, él estaba hospedado en el mismo hotel donde ellos estaban.

Pero algo que dejó en shock a los internautas fue el drástico cambio físico de la ex conductora de "Ventaneando", quien lucía con unos kilos de más durante sus inicios en el programa, pero actualmente se ve totalmente diferente, aunque algunos aseguraron que luce viejita.

"Qué le pasa a Martha se ve muy viejita". Comentó un usuario.

Otros internautas comentaron que estuvieron muy felices por ver de nuevo a Martha Figueroa en el programa de TV Azteca aunque fue solo por una videollamada, por otra parte algunos expresaron que quedaron fascinados por lo que hizo la conductora para poder entrevistar a Luis Miguel.

