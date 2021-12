Asistente de dirección de Alec Baldwin recibe citación judicial

Este lunes 13 de diciembre se dio a conocer que un juez del Tribunal de Distrito de Nuevo México dictaminó que David Halls, asistente de dirección de la película ‘Rust’, quien entregó el arma a Alec Baldwin antes del disparo que provocó la muerte de Halyna Hutchins, directora de fotografía de la película, debe acudir a declarar.

Está en la tercera citación que le llega al miembro del equipo de producción, pues desde el pasado 2 de noviembre las autoridades han intentado hablar con él pero este se ha negado, ya que su abogado dijo que no accedería a la entrevista hasta que se complete la investigación criminal.

Después de que se dio a conocer la tragedia en el set de Rust, se confirmó que fue Baldwin quien disparó el arma que mató a la directora de fotografía, por lo que inició una gran investigación.

Afirman que Alec Baldwin no apretó el gatillo del arma

Las investigaciones están en curso

La defensa de Halls, asistente de dirección, afirmó que su cliente dijo que el actor y productor de la película, no apretó el gatillo del arma que se disparó dentro del ser y que hirió de muerte de Halyna y al director.

“Dave me ha dicho desde el primer día que lo conocí que Alec no apretó el gatillo”.

Estas declaraciones no dejan claro cómo se disparó el arma y por qué incluyó una ronda en video, pues el actor que tenía el arma no sabía que las armas eran reales y de momento no ha salido ningún culpable por la tragedia.

“Alguien es responsable de lo ocurrido y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo”.

La conmoción en Hollywood tras el accidente en el set sigue presente, pues el hecho dejó una persona muerta y otra más herida, además de un caso muy complicado para las autoridades.

¿Qué le pasó a Alec Baldwin?

El actor ha dado pocas declaraciones al respecto

El productor y protagonista de la película habría disparado el arma que tenía balas reales y que provocó la muerte de la directora de fotografía Halyna Huntchins, casi de manera instantánea.

Desde la tragedia, el actor ha desaparecido de la vida pública y ha evitado hablar del tema, pues lo cuestionan sobre el avance de las investigaciones.

Recientemente Alec Baldwin estalló contra un periodista que insistió en saber nuevos detalles del caso y ante su negativa, el comunicador siguió preguntando y provocó el enojo del también productor.

