Asilinn Derbez sufre accidente mientras esquiaba junto a su hermano Vadhir

No es un secreto para nadie que Aislinn Derbez y Vadhir Derbez tienen una relación muy cercana a comparación de los demás integrantes de esta famosa familia; por lo que es muy normal verlos realizar diferentes actividades y viajes juntos.

Y desde hace varios días, los hermanos Derbez habían estado compartiendo los momentos más divertidos de uno de sus últimos viajes, donde ambos han demostrado tener un talento muy especial para los deportes extremos.

Aislinn Derbez se accidentó mientras esquiaba

Incluso a través de La Verdad Noticias, nos enteramos que Vadhir Derbez había sufrido un fuerte golpe en el rostro. Y ahora, ha sido su hermana Aislinn quien ha sufrido prácticamente el mismo destino al tener un fuerte contacto mientras esquiaba.

Aislinn Derbez se accidentó mientras esquiaba

Aunque la hija de Eugenio Derbez domina bastante bien esta actividad deportiva, de un momento a otro terminó chocando contra otra persona que se encontraba en el lugar, protagonizando una fuerte caída.

Y aunque este accidente se vio aparatoso, la verdad es que Aislinn Derbez únicamente salió con algunos golpes y moretones sobre su cuerpo. Un momento que también causó una gran preocupación entre sus fanáticos.

Además de esta fuerte caída, la actriz enfrentó otros problemas sobre la nieve; pues aparentemente las bajas temperaturas le ocasionaron una reacción sobre la piel de su rostro, que durante unos días presentó una gran hinchazón.

No queda duda que los hijos de Eugenio Derbez han heredado la personalidad del comediante, pues no es la primera vez que se roban la atención del público con algunas de sus aventuras. Por lo que no sería nada extraño que en los próximos días vuelvan a estar entre los titulares de la farándula.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.