Así suena la voz de Danna Paola sin autotune ¡Qué impacto!

El auto-tune es una de las herramientas que hace que cualquiera puede cantar no importa qué tan desafinado seas, pero sin auto tune la cosa cambia y son muy pocos artistas los que han logrado triunfar cantando en vivo, Danna Paola por supuesto ha causado mucha polémica pues recientemente le ha puesto, según algunos rumores, un poco de auto-tune a su música pues canta reggaetón.

A pesar de los rumores de que Danna Paola canta con auto-tunes, la mexicana no se ha cansado de demostrar que su talento es natural, por lo que a lo largo de esta nota te mostraremos algunos videos de Danna Paola cantando sin auto- tune.

Uno de los ejemplos claros en los que Danna Paola canta sin auto-tune fue al presentar el musical Wicked, cuando la orquesta en vivo y la puesta en escena se prestaban para que Danna Paola no cantará con auto-tune y este fue el resultado.

Pero no es el único musical en el que Danna Paola ha participado, también ha protagonizado el musical "hoy no me puedo levantar, por lo que a Danna Paola le gustan mucho las canciones de Mecano, y en algún momento subió varios vídeos interpretando la canción "me cuesta tanto olvidarte", también a capela y sin auto-tune.

Los conciertos son la prueba de fuego para muchos cantantes, Pues mientras algunos se les ha cachado haciendo playback muy descarados, hay otros como Danna Paola que lograron pasar la prueba de fuego al demostrar que cantan igual en vivo que en una grabación.

Recientemente el youtuber Sergio Vargott, publicó un video en donde analiza la voz de Danna Paola sin auto-tune y el resultado fue tal que hasta el youtuber se quedó sorprendido.

Y es que con más de 20 años de carrera sería una verdadera sorpresa que Danna Paola usar autotune, pues la educación musical no le ha faltado al largo de su vida como artista.

