Así suena 'Lift Me Up', la nueva canción que marca el regreso de Rihanna

Rihanna ha estrenado ‘Lift Me Up’, tema que forma parte de la banda sonora de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ y que marca su regreso al mundo de la música tras seis años de ausencia. El lanzamiento ha causado gran furor entre sus fans, quienes nunca perdieron la esperanza de escuchar música inédita de su idola.

‘Lift Me Up’ es una balada donde la voz de la cantante destaca sobre el sonido del piano y de los instrumentos de cuerdas. Desde un susurro pasando por un falsete hasta llegar a unas vocales muy intensa, este tema que fusiona el estilo del soul y del gospel promete hacer llorar a todo aquel que lo escuche.

Cabe destacar que la intérprete de ‘Umbrella’ ha participado en la escritura de la canción junto a Tems, Ludwig Göransson y Ryan Coogle. Este último es el director de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, cinta cuyo estreno está previsto a llevarse a cabo en las salas de cine el próximo 11 de noviembre.

“Quería escribir algo que retratara un cálido abrazo de todas las personas que he perdido en mi vida. Intenté imaginar lo que sentiría si pudiera cantarles ahora y expresarles lo mucho que les echo de menos”, dijo Tems, compositor principal de ‘Lift Me Up’, quien asegura que escuchar el tema en voz de Rihanna es un gran honor.

¿Qué dice la letra de 'Lift Me Up'?

'Lift Me Up' es un homenaje a Chadwick Boseman, el fallecido protagonista de 'Black Panther'.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, ‘Lift Me Up’ es presentado como un merecido tributo a “la extraordinaria vida y legado de Chadwick Boseman”, el protagonista de la primera entrega de ‘Black Panther’ que lamentablemente murió en agosto del 2020 tras sufrir complicaciones con el cáncer de colon que padecía.

A continuación te presentamos la letra en español de ‘Lift Me Up’

“Levántame

Abrázame

Mantenme cerca

Sana y salva

Ardiendo en un sueño sin esperanza

Abrázame cuando te vayas a dormir

Guárdame en el calor de tu amor cuando te vayas

Mantenme a salvo

Sana y salva

Levántame

Abrázame

Mantenme cerca

Sana y salva

Ahogándome en un mar sin fin

Tómate algún tiempo y quédate conmigo

Guárdame en la fuerza de tus brazos

Mantenme a salvo

Sana y salva

Levántame

Abrázame

Mantenme cerca

Sana y salva

Ardiendo en un sueño sin esperanza

Abrázame cuando te vayas a dormir

Mantenme a salvo

Necesitamos luz

Necesitamos amor

(Levántame)

Levántame en tus brazos

(Abrázame)

Necesito amor, necesito amor, necesito amor

(Mantenme cerca)

Abrázame, abrázame

(Sana y salva)

Abrázame, abrázame, abrázame, abrázame

(Levántame)

Abrázame, abrázame, abrázame, abrázame

(Abrázame)

Abrázame, abrázame

(Mantenme a salvo)

Necesitamos luz

Necesitamos amor”

¿Por qué ya no canta Rihanna?

El último lanzamiento de la cantante fue en 2016, año en el que se estrenó su disco 'ANTI'.

Después del lanzamiento del disco ‘ANTI’ en 2016, Rihanna decidió pausar su carrera musical para enfocarse por completo a su faceta como empresaria, con la cual ha logrado cosechar una gran fortuna, misma que la ha posicionado como la multimillonaria más joven de Estados Unidos, según Forbes.

