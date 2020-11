Así será el NUEVO papel de Millie Bobby Brown en "Damsel"

La exitosa actriz Millie Bobby Brown ha crecido a pasos agigantados en su carrera artística y su próximo proyecto estará fuera de este mundo, ya que será una princesa en su próxima película para la plataforma Netflix.

Como recordarán, fue en 2019 que Millie Bobby Brown hizo su debut cinematográfico en la película “Godzilla: King of the Monsters”, donde interpretó al personaje de Maddison Russell.

Su éxito en la pantalla grande fue tan grande que ahora la actriz británica de 16 años se está convirtiendo en una de las actrices de cine jóvenes favoritas de la época.

Así fue como, en septiembre pasado, Millie recibió miles de aplausos por el papel protagónico de "Enola Holmes" en el papel de la astuta y empoderada hermana del detective, Sherlock Holmes.

Y ahora la reconocida actriz por su papel en “Stranger Things” está a punto de iniciar un nuevo proyecto cinematográfico que seguramente será una sensación.

Millie Bobby Brown será una princesa

La actriz se convertirá en princesa para su próxima película, se trata de “Damsel”, película dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, escrita por Dan Mazeau y producida por Jeff Kirschenbaum.

Después de Upside Down y resolver misterios en Inglaterra, Millie protagoniza y produce la fantástica nueva película de Juan Carlos Fresnadillo Damsel ”, anunció Netflix.

Princesa Elodie en Damsel

Hasta el momento se desconocen los detalles exactos de la trama de esta nueva producción, sin embargo, se sabe que Millie interpretará a la Princesa Elodie, una joven inocente que está casada con el líder del reino rival, sin embargo todo se complica cuando Elodie debe luchar. un temible dragón hambriento para no ser sacrificado y se convertirá en un valiente guerrero.

Por otro lado, entre los próximos proyectos de Millie Bobby Brown, más allá de la cuarta temporada de "Stranger Things" actualmente en grabaciones, se encuentran "Godzilla vs. Godzilla". Kong de Adam Wingard, "Las chicas que he estado", también para Netflix y "The Thing About Jellyfish" de Wanuri Kahiu.

