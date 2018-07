Así se vivió el inicio de la sexta temporada de Mira Quién Baila

Mira Quién Baila arrancó dejando a todos con la boca abierta, sin duda alguna los duelos entre los famosos, las implacables críticas y las nominaciones inundaron de emoción la pista de baile.

No cabe duda que los productores de esta sexta temporada de Mira Quién Baila rompieron las expectativas, dejando a impactada a la audiencia en esta primera gala que dejó claro que cualquier cosa puede pasar en la competencia de baile más importante de la televisión latina.

Como todas las competencias la noche inició con un espectacular opening en el que las 10 estrellas participantes de la sexta temporada de Mira Quién Baila mostraron sus habilidades acompañados por 10 bailarines profesionales.

El panel de jueces fue compuesto por la ganadora de la pasada temporada, la modelo y actriz puertorriqueña Dayanara Torres; la actriz y cantante mexicana Lola Cortés y el gran bailarín español Joaquín Cortés.

Bajo la soberbia conducción de Jorge Poza y Chiquinquirá Delgado, esta sexta temporada comenzó con el anuncio de que en cada gala, la estrella que mejor baile se convertirá en padrino o madrina de una familia que recibirá una de las 14 casas que en total se entregarán durante la competencia a familias aún afectadas por el terremoto del pasado 19 de septiembre de 2017, que causó aproximadamente 369 muertes y dejó a decenas de miles de personas sin hogar, calculándose en más de 5,700 las viviendas afectadas solo en la Ciudad de México.

Al menos nueve bailes fueron ejecutados en este primer programa de la sexta temporada de Mira Quién Baila.

El primer duelo de la noche fue con quickstep, esa fusión de Foxtrot y Charleston que requiere el desplazamiento a sus anchas por la pista. Se enfrentaron la actriz colombiana Sara Corrales y el actor argentino Santiago Ramundo; ella bailó 'Candyman' y él 'Persiana americana'. "Me faltaron pasos de baile", les espetó la jueza Lola Cortés. Joaquín Cortés, por su parte, los invitó a relajarse y disfrutar mientras que Dayanara Torres les aplaudió sus expresiones y anticipó que mejorarían según avance la competencia.

El segundo turno llegó con el ritmo de la salsa y con ella la actriz peruana Verónica Montes y actor venezolano Emmanuel Palomares, se enfrentaron bailando 'Yo no sé mañana' y 'Vivir mi vida', respectivamente. Las críticas no les favorecieron a ambos, pero fue ella quien cargó con la peor parte. "No abras tanto la boca al bailar, llega a ser incómodo", le soltó Lola Cortés, quien resintió que hasta ese momento, todos los bailarines parecían ir "descuadrados".

Les siguieron la actriz rusa Irina Baeva y comediante mexicano Paul Stanley, en el cha cha, con 'Todos me miran' y 'Simply Iresistible'. El pensaba que le dirían "ya vete a tu casa", pero el jurado quedó enamorado de su actuación pues se la disfrutó.

Justamente fue en ese momento en que Irina Baeva rompió en llanto ante las críticas de su primer baile.

Para Irina Baeva la evaluación no fue lo que anticipaba, tanto Dayanara Torres como Lola Cortés la invitaron a creerse que realmente lo hace bien. "Híjole, perdón", replicó la rusa entre lagrimas, admitiendo que su dificultad, "todava" ha sido creer que sus presentaciones son buenas antes que los demás se lo digan.

El cuarto duelo de la noche lo interpretaron Rosie Rivera y Rommel Pacheco, quienes defendieron el ritmo urbano en la pista. Enfundada en un atuendo egipcio con tenis, la predicadora bailó al ritmo del éxito '1,2'3' de Sofía Reyes, mientras que el clavadista olímpico mexicano dominó con 'Me llamas'.

"Tienes que soltarte, estabas completamente atada por ti misma", fue la invitación de Lola Cortés a Rosie Rivera mientras que a Rommel Pachecho se le señaló que aunque bailó bien, le faltó "un empuje".

El quinto duelo, antes de que se dieran a conocer quiénes serían los famosos que tendrían que volver a bailar, lo protagonizaron la actriz y cantante colombiana Greeicy Rendón y su pareja, el también cantautor caleño Mike Bahía, quienes bailaron 'swing dance'. Ella ejecutó 'Single Ladies' y él "Crazy Little Thing Called Love'.

Greeicy los dejó "en shock" a todos como bien resumió Dayanara y Joaquín Cortés, por su parte, puso el dedo en la llaga pues ambas presentaciones fueron muy buenas que era difícil elegir. Y Lola Cortés sólo mencionó: "Nada más bonito que la gente te calle la boca con su talento.

Posteriormente el panel de jueces evaluó quiénes serían los 5 famosos obligados a bailar por segunda ocasión para defender su lugar en la competencia, el príncipe de la bachata, Prince Royce, tomó control del escenario para interpretar su más reciente éxito 'El Clavo', cuya ventas lo han hecho merecedor de varios discos de oro y platino.

Pero la cereza del pastel fue Prince Royce quien dejó su huella durante la primera gala de esta sexta temporada de Mira Quién Baila.

Esa refrescante actuación hizo que el público se relajara más no tanto los famosos que esperaban la decisión de los jueces. Uno a uno fueron conociendo su suerte. En esta segunda ronda, Santiago Ramundo bailó un charleston, con el tema 'Rey Azul'; Verónica Montes un jive, con 'Proud Mary'; Irina Baeva, contemporáneo con 'María'; Rosie Rivera danzó al son del regional mexicano con 'Shot' y Mike Bahía le sometió al urbano con 'Fireball'.

Salvados, en esta ocasión, quedaron Sara Corrales, Emmanuel Palomares, Rommel Pacheco y Greeicy Rendón. También, Santiago Ramundo, Irina Baeva y Mike Bahía, aunque estos tres, al igual que las sentenciadas de la semana, Rosie Rivera y Verónica Montes, pasaron tremendo susto pues tuvieron que regresar a la pista de baile por segunda ocasión para poder defender su permanencia en la competencia.