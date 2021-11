Así se vivió el Corona Capital 2021, el primer evento masivo en México

Corona Capital 2021 marcá el regreso de los eventos masivos desde el inicio de la pandemia en México y entre la euforia, medidas de sanidad y las cancelaciones se vivió con éxito el primer día del esperado festival.

El festival tuvo lugar en el Autódromo Hermanos Rodriguez en la Ciudad de México y de acuerdo a cifras oficiales contó con la presencia de 59 mil 600 asistentes.

Tame Impala fue la banda encargada de cerrar dicho evento y al punto de las 22:20 salieron al escenario en medio de gritos de miles de fanáticos.

"Ciudad de México, ¿cómo se sienten?”, dijo Kevin Parker líder y vocalista de la banda.

Entre las canciones que interpretaron estuvieron, "Borderline", "Backwards", su gran éxito "The less I know The better", entre otras.

Por otro lado, la banda LP quien también prendió el Corona Capital sobre todo cuando interpretó su gran éxito mundial "Lost on you".

A pesar de las cancelaciones que te contamos en La Verdad Noticias, miles de seguidores disfrutaron de las interpretaciones de la banda.

"Su país es muy hermoso, ¡Viva México cabrones!", expresó la cantante haciendo gritar a todos de euforia.

Cheap Trick también se encargó de llenar de energía y emoción al escenario a pesar de que durante su presentación empezó a caer una ligera llovizna.

Mientras que, Dayglow también prendió a la audiencia en el escenario Bosque, en donde interpretó varios de sus éxitos de su álbum Fuzzybrain.

Cancelaciones en Corona Capital 2021

A pesar de las cancelaciones de último momento, los asistentes disfrutaron del evento masivo

Además de Disclosure que antes había anunciado su cancelación, se unió el grupo The Kooks debido a que Luke, el vocalista del grupo tomó un vuelo de último momento porque su esposa ya iba a dar a luz.

También ST. Vincent anunció su cancelación un par de días antes del evento, después de que un miembro de su equipo salió positivo a Covid-19.

Sin embargo, las cancelaciones no evitaron que miles de asistentes se la pasarán en grande y disfrutaron del evento tan esperado, que se llevó a cabo bajo circunstancias particulares.

Festival Corona Capital 2021 CDMX

El evento se llevo acabo bajo estrictas medidas de sanidad

El festival tuvo lugar bajo estrictas medidas de seguridad, primero el Corona Capital 2021 exigió certificado de vacunación.

Las puertas del lugar abrieron en punto de las 13:00 horas y los asistentes tenían que mostrar su certificado de la prueba negativa de Covid-19, esto como primer filtró se seguridad.

Tras pasar este filtro a cada persona se le colocaba una pulsera para identificar a los que cumplieron con los requerimientos obligatorios y sólo así pudieron acceder al segundo filtro que consistía en la toma de temperatura, aplicación de gel y la revisión del boleto.

Así se vivió el Corona Capital 2021, que marcó el regreso de los eventos masivos y los festivales en México.

