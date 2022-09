¡Así se vengó Ana Bárbara de un novio que le fue infiel!

Ana Barbara tiene una gran trayectoria artística y sus canciones hablan de muchas de sus vivencias como sus relaciones románticas. Pero igual se ha inspirado de sus venganzas y en una entrevista que dio en el canal de YouTube “Pinky Promise”.

Contó que en una ocasión realizó una venganza contra uno de sus pasados novios, pues descubrió que le estaba siendo infiel y decidió buscar una forma para desquitarse del engaño.

Esta historia sorprendió mucho a las demás participantes de “Pinky Promise”, hasta a su conductora, la cantante Karla Díaz del grupo Jeans. Esto es lo que dijo la cantante:

Ana Barbará revela cómo se vengó de su ex infiel

Ana Bárbara cuenta que fue infiel.

Durante la dinámica de “nunca nunca” organizada por Karla Díaz en “Pinky Promise”, Ana Bárbara confesó que si había sido infiel alguna vez, pero reveló porque descubrió que esa pareja le había puesto el cuerno primero.

Aunque hablaron de la situación, Ana Bárbara dice que aún no lo podía perdonar del todo, así que decidió serle infiel también. Sin embargo, confiesa que no se siente orgullosa de haberlo hecho pues hubiera sido mejor terminar la relación en la que ya no había confianza.

¿Quién es el esposo de Ana Bárbara 2022?

Ana Bárbara y su novio actual.

La famosa Ana Bárbara actualmente está saliendo con su novio Ángel Muñoz con quien ya tiene un noviazgo desde el 2014. Su pareja tiene 15 años menos que la cantante y se comprometieron en el año 2020.

Ellos viven juntos en California y Ángel quiere mucho a los hijos de Ana Bárbara, así que son una gran familia feliz. Recientemente, en La Verdad Noticias te mostramos cómo lucen todos los hijos de la cantante.

