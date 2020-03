Así se veía Pati Chapoy de joven ¡No lo podrás creer!

Aunque sea difícil de imaginar, Pati Chapoy no fue siempre el duro personaje como la conocemos hoy en día, sino como todos en algún momento fue una joven llena de esperanza y felicidad. Y hoy algunas de sus fotografías de juventud lo demuestra.

En estas fotografías de Pati Chapoy de joven, podemos ver que la conductora tenía otra semblanza, mucho más dulce a como la conocemos hoy en día. Por lo que la filtración de estas imágenes ha causado un gran alboroto en redes sociales.

Recordemos que Pati Chapoy inició su carrera en el medio artístico desde muy joven, donde tuvo la oportunidad de trabajar junto a Raúl Velasco, uno de los conductores más queridos en nuestro país.

Las múltiples participaciones de Pati Chapoy en el medio de los espectáculos a lo largo de los años, permite que existan algunos registros de su pasado. Justamente lo que hoy se ha convertido en un hecho viral.

Actualmente esta conductora llega a los 70 años de edad, y aunque su físico se mantiene bastante conservado, no podemos negar que de joven lucía totalmente diferente con un look correspondiente a la época. Y no podemos negar que se veía espectacularmente bella.

Pati Chapoy en Tv Azteca

Después de algunos problemas con la compañía Televisa donde incluso Chapoy casi termina encarcelada; ha logrado posicionarse como una de las conductoras de espectáculos más exitosas de Tv Azteca.

Incluso la revista “Quién” la reconoció como una de las 50 personalidades que mueven México. Un hecho que no produce ninguna duda, puesto que Pati Chapoy ha consolidado una de las carreras más largas de la televisión