Así se veía Juanpa Zurita en su primer video de YouTube

El primer video de Juanpa Zurita ocurrido el 15 abril de 2015 junto al Caballero Mario Ruiz, pero en esta sección recordemos también algunos detalles de sus inicios como un joven influencer.

Su primer primer vídeo como youtuber lo hizo al lado de su amigo Caballero Mario Ruiz, donde realizaron el reto del habanero.

Si quieres conocer más sobre el contenido que realiza te dejamos el enlace del “Top 5 de Juanpa Zurita y ¿cuáles son sus mejores videos en YouTube?”. Ahora, si eres de los pocos que aún no sabe quién es este influencer, La Verdad Noticias te pone al tanto.

¿Quién es Juanpa Zurita, el youtuber mexicano?

El joven influencer tiene actualmente 25 años.

Su nombre real es Juan Pablo Martínez Zurita Arellano, nació en la Ciudad de México, el 29 de marzo de 1996, actualmente tiene 25 años. Aunque muchos se preguntaban ¿Qué es Juanpa Zurita de Humberto Zurita?, la realidad es que es una coincidencia, ya que sus padres son Fernando Martínez Zurita y Teresa Arellano.

Su carrera como creador de contenido comenzó en la aplicación Vine en 2013, cuando el joven Juanpa Zurita tenía alrededor de 17 años, donde subía videos cortos en inglés y español junto con su hermano y algunos amigos.

En un principio las escenas para sus videos eran grabadas en su hogar, la casa de un amigo o lugares como centros comerciales, parques de diversiones y la playa.

Al pasar el tiempo, el canal de Juanpa comenzó a tener más seguidores lo que les llevó a ganar más popularidad convirtiéndose en una de las figuras más buscadas y seguidas en la aplicación.

Juanpa Zurita se unió a otros creadores de contenido mexicanos y colombianos, con los cuales creó el grupo Los Caballeros, los cuales se reúnen cada año en un país que eligen, para compartir tiempo juntos.

Juanpa Zurita y su primer video de YouTube

Era un joven de tan solo 19 años cuando abrió su canal de YouTube en el cual subió su primer video el 15 de abril de 2015 en el que, al lado de su amigo, tuvieron que realizar el reto del chile habanero.

En ese mismo año, Juanpa Zurita emprendió el proyecto audiovisual “Camino de Estupideces”, una serie web protagonizada por Zurita y los viner Juca y Rix. Así mismo fue premiado en los MTV Millennial Awards como Icono del año y el Viner del año y desde ese momento se convirtió en la figura de la cadena MTV

Juanpa Zurita y sus colaboraciones

Juanpa también se ha destacado por ser modelo y recientemente actor.

YouTube hizo popular a Juanpa Zurita, por lo que varias marcas se interesaron y el chico comenzó a trabajar para Coca-Cola, Calvin Klein, Louis Vuitton y Dolce & Gabbana, entre otras.

En 2016 lanzó su libro “El estúpido libro (2016)”, junto a Juca y Rix. En el libro hablan sobre las chichas, las citas, las celebraciones, la vida y otros temas que les apasionan de manera fresca y ligera.

Fue siempre, en 2016 cuando se fue a Los Ángeles para participar en su primera película AirPlane Mode (2018), dirigida por David Dinetz y Dylan Trussell. La película se centra en el viaje de un grupo de influencers y youtubers a la gran convención en Australia.

Juanpa participó en los cortometrajes My Big Fat Hispanic Family (2016) y El último chisme de Derbez (2016); y la película Alexander IRL (2017). También apareció en la serie Fight of the Living Dead y el videoclip Downtown de Anitta y J Balvin.

Recientemente Juanpa Zurita obtuvo un papel importante en la serie ‘Luis Miguel’, donde interpreta a Alexis Basteri, de hecho ahora es uno de los actores más reconocidos. Pero recibió el apoyo de Diego Boneta y la productora Carla para que fuera elegido.

