Así se veía Billie Eilish de niña

Billie Eilish es actualmente una de las cantantes más famosas de la actualidad, pues tras el lanzamiento de su segundo álbum ‘Happier Than Ever’, obtuvo un rotundo éxito, además de sorprender con su espectacular aspecto, por lo que muchos olvidaron cómo se veía Billie Eilish de niña.

El talento de Billie Eilish nunca ha estado en tela de juicio, y un video que comenzó a circular en redes, donde se le puede ver a los 12 años deslumbró al mundo durante un famoso programa, dejando con la boca abierta a súper estrellas como Alicia Keys.

La joven de 20 años empezó en la industria musical, pues todos recordamos cuando destacó en redes sociales con su éxito ‘Ocean Eyes’ cuando sólo tenía 14 años, sin embargo esta no fue su primera aparición, ya que llevaba un par de años en la práctica y en La Verdad Noticias te hablaremos de esto.

Billie Eilish de niña cantando

La talentosa Billie Eilish participó en The late show with James Corden, donde interpretó uno de sus temas más emblemáticos en piano a la corta edad de 12 años, donde nadie la reconoció, debido a que su aspecto en ese entonces no se compara en lo absoluto a lo que vemos en la actualidad.

Este video resurgió durante una entrevista que Alicia Keys le hizo a Billie en dicho programa, dejando a más de uno sin creer lo que veía, pues esta interpretación tuvo lugar muchos años antes de que se diera a conocer de manera profesional en el mundo de la música.

Fotos de Billie Eilish de niña vs actuales

El cambio de Billie ha sido impresionante

Los cambios de Billie Eilish más notables son en su look, ya que cuando era una niña mantenía su tono de cabello natural, y no fue hasta los 14 años cuando se lo tiñó por primera vez, además de la estatura, el rostro y pos supuesto sus atributos, mismos que ahora son uno de sus atractivos principales.

Los álbumes de Billie Eilish han sido testigos de su transformación desde que tenía 12 años hasta la actualidad, donde ni sus fans más dedicados la reconocerían si vieran el video y las fotografías, aunque algo sí se mantuvo igual e incluso mejoró, hablamos claro de su talento musical.

¿Cuándo empezó la carrera de Billie Eilish?

Ocean Eyes dio nacimiento a la carrera de la cantante

Como te comentamos, Billie Eilish se lanzó de lleno a la música a muy temprana edad, y no fue hasta que tenía 13 años que se viralizó con un video de Ocean Eyes, el cual obtuvo tanto éxito que a los 14 años lanzó el video oficial, responsable de establecer su carrera en cimientos firmes y hacerla la cantante que es hoy.

Sin embargo, Billie Eilish de niña siempre tendrá un lugar en el corazón de la cantante, pues en esa etapa producía sus canciones por diversión y sin las cámaras de todo el mundo apuntándole, siendo una parte muy importante de la biografía de Billie Eilish.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!