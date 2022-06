Así se ve Stockard Channing, actriz que dio vida a Betty Rizzo en "Grease".

"Grease" es uno de los pocos musicales de los que todo el mundo conoce la letra, lo deseen o no. También es uno de los pocos, musicales que enseñan activamente a la audiencia a convertirse en peores versiones de sí mismos si un chico guapo quiere tener sexo, pero eso no viene al caso.

Dejando a un lado la amargura, aquí hay un resumen rápido para los potencialmente no iniciados: "Grease" sigue la historia de amor de dos adolescentes que vienen de mundos diferentes y quieren cosas diferentes. Piense en "High School Musical" sin el filtro de Disney.

Es una configuración simple en la que fue fácil para los fanáticos no musicales hincarle el diente y debido a eso, en 1978, la producción teatral recibió una película que la elevó a la estratosfera en términos de popularidad, casi literalmente engrasando la palabra.

"Grease" y su influencia en la cultura pop

La Verdad Noticias recuerda que la película no solo consolidó a "Grease" como una faceta permanente de la cultura pop, sino que también ayudó a construir las carreras de un grupo masivo de actores y actrices.

Si bien varios miembros del elenco, como Jeff Conaway, quien interpretó a Kenickie, Annette Charles, quien interpretó a Cha-Cha DiGregorio, y Edd Byrnes, quien apareció como Vince Fontaine, fallecieron en los años intermedios, algunos de los artistas de "Grease" todavía trabajan en la industria, ocupando una variedad de posiciones.

Stockard Channing, antes y después de "Grease"

Betty Rizzo, el papel de Stockard Channing en "Grease", es probablemente el personaje más popular de la película. Eso explicaría su premio People's Choice a la mejor actriz de reparto, como mínimo. Desafortunadamente para Channing, su aclamación, que la siguió dondequiera que fuera, no se tradujo en proyectos financieramente garantizados.

Ese suele ser el curso de las nuevas estrellas prometedoras que interpretan a los "protagonistas secundarios". Y, sin embargo, continuó trabajando, simplemente a menor escala, llevando su talento a la pantalla chica y a Broadway.

Hasta la fecha, fuera de la película "Grease", Channing es mejor conocida en televisión por su interpretación de la primera dama Abbey Bartlet en "The West Wing", y entre los patrocinadores del teatro por su actuación ganadora de un Tony en "A Day in The Death of Joe Egg". "

En cuanto a lo que está haciendo ahora, en 2020, la actriz de teatro se despidió de su hogar en Los Ángeles y ahora tiene un hogar de tiempo completo en el Reino Unido (según The Sunday Times), donde encontró un trabajo estable en el escenario de West End.

