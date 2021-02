Así se presume Chiquis Rivera desde el aeropuerto tras perder un vuelo

A Chiquis Rivera le gusta llenar su cuenta oficial de Instagram con increíbles imagenes posando en diferentes lugares pero siempre con mucho glamour y estilo ya que ella ni en el aeropuerto se luce desarreglada.

Hace un par de horas, la hija de Jenni Rivera compartió dos fotografías en las afueras del aeropuerto con un outfit deportivo de la marca Adidas en color negro que robó los corazones de sus fans por su increíble cuerpo.

Chiquis Rivera en el aeropuerto

Janney Marín Rivera combinó su atuendo deportivo con una mochila de gran tamaño de color anaranjado, también agregó un par de enormes lentes con detalles en dorado y unos tenis de la misma marca que su outfit.

Chiquis demuestra que la comodidad no debe estar peleada con el estilo y es que hasta la gorra que utilizó combinaba a la perfección con el atuendo y con sus diferentes aretes.

Chiquis Rivera se presume con outfit deportivo

Por otra parte, utilizó un pinta labios en color rojo pasión que desbordó la lujuria de sus fans. En la segunda foto la mujer decidió posar de espaldas dejando ver sus grandes atributos los cuales suele mostrar en sus fotografías muy orgullosa.

Chiquis Rivera se presume con outfit deportivo

��Chiquis perdió su vuelo?

En el pie de foto, Chiquis reveló que no pudo abordar el avión sin embargo no aclaró la razón pero algunos de sus fans le dijeron que tal vez no estaba en su destino abordar la aeronave.

"Todo pasa por algo. Y ese no era tu vuelo. Te amo Dios te cuide y les cuide a tu equipo", le dijo uno de sus fans.

Cabe recordar que su madre, Jenni Rivera, la Diva de la Banda, falleció abordo de un jet privado que se estrelló minutos después del despegue.

¿Qué opinas de Chiquis Rivera, crees que luce fantástica con su outfit negro?

