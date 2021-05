Así se preparó Elizabeth Olsen para Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Si bien muchos fanáticos de Marvel estaban tristes de ver que WandaVision llegaba a su fin después de nueve episodios, la gente está ansiosa por ver qué sigue para Wanda Maximoff cuando se una a Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

El personaje interpretado por Elizabeth Olsen pasó por momentos difíciles durante la serie limitada, pero volverá con toda su fuerza para Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cuyos detalles de su regreso te compartimos en La Verdad Noticias.

Olsen en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Elizabeth Trujillo se une a elenco de Doctor Strange 2

Elizabeth Olsen ha estado ocupada filmando la secuela en el Reino Unido, pero resulta que no descansó mucho entre los proyectos de Marvel, WandaVision y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

"Realmente desearía que hubiera un plan que alguien compartiera conmigo un poco antes", dijo Olsen al podcast Awards Chatter, "Me enteré de Doctor Strange 2 y de la historia antes de pasar las últimas 8 semanas de filmar WandaVision durante la pandemia. Me enteré en agosto, y luego terminé WandaVision un miércoles y fui a Inglaterra [el] viernes".

Olsen también habló recientemente con Glamour Spain sobre su tiempo trabajando en el MCU y bromeó sobre el viaje de Wanda de WandaVision a Doctor Strange 2 . "He pasado los últimos 7 años interpretando a este personaje y ella ha cambiado y crecido conmigo".

"Pero no fue hasta WandaVision, y ahora Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que sentí un sentido de propiedad y licencia creativa con ella".

Además de aprender más sobre su personaje, la secuela de Doctor Strange también ayudó a Olsen a comprender el multiverso del MCU . "No sabía sobre el multiverso cuando estábamos filmando esto", dijo sobre WandaVision.

"Así que no asumiría que eso es lo que estaba pasando", agregó sobre la aparición de Evan Peters en la serie. "Pensé que era solo una forma inteligente de tener un Pietro. No entendí el plan más grande del multiverso hasta que comencé a trabajar en 'Multiverso', o como se llame nuestra película, la secuela de 'Doctor Strange'".

Por su parte, la productora de WandaVision, Mary Livanos, quien habló sobre mantenerse en contacto con los productores de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, "Definitivamente no ando a ciegas en los otros proyectos".

"Como productores, estamos seguros de que nos comunicaremos mucho y todo el tiempo mantenemos diálogos constantes y, de hecho, una de mis partes favoritas del trabajo es poder llamar para, digamos, Richie Palmer, quien es el productor de Doctor Strange 2 , y simplemente charlar, intercambiar ideas y ponernos al día".

"segurarnos de que todo lo que estamos haciendo les ayude y les ayude a fusionarse, lo cual es fantástico. Así que hay mucha comunicación ". Ella agregó: "Especialmente a medida que expandimos el Universo. Es crucial".

Se espera que la nueva película del Universo Cinematográfico Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness con Elizabeth Olsen y Benedict Cumberbatch llegue a los cines el próximo 25 de marzo de 2022.