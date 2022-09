Así se escucha "Me Extraño", la nueva canción de Christian Nodal y Romeo Santos

Christian Nodal y Romeo Santos estrenan la canción "Me Extraño"

Los fanáticos de Christian Nodal y Romeo Santos ya pueden escuchar su colaboración musical “Me extraño”, la cual promete convertirse en todo un éxito. Te contamos de que trata.

“Me extraño” es la primera colaboración entre el cantante mexicano Christian Nodal y Romeo Santos y después de mucha expectativa se confirmó que el tema es de regional mexicano, sin embargo tiene toques de bachata.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que los fanáticos de Christian Nodal y Romeo Santos esperaban con ansias el lanzamiento del tema y aunque el video oficial no ha sido estrenado, la canción se encuentra disponible en plataformas digitales.

Romeo Santos y Christian Nodal “Me extraño”

Christian Nodal y Cazzu estrenan colaboración musical.

La canción “Me extraño” de Christian Nodal y Romeo Santos, es un homenaje al desamor, que cuenta la historia de un hombre que está viviendo una profunda tristeza, por perder a su pareja tras caer en la costumbre.

“Usted le hace feliz hasta cuando está durmiendo. Conmigo su sonrisa salía de vacaciones. No sienta que lo envidio, tiene un gran admirador, le estoy hablando la verdad, a ella fue que le mentí” se escucha.

Si aún no has escuchado la canción, te la compartimos y aunque el video oficial no ha sido lanzado, ya se dio a conocer un pequeño adelanto, donde se observa al cantante Christian Nodal sin tatuajes.

Te puede interesar: Las mejores canciones de Christian Nodal

Romeo Santos 'Formula Vol 3' album completo

Romeo Santos lanza su nuevo álbum "Formula Vol. 3"

Como te dimos a conocer, el cantante Romeo Santos sorprendió al anunciar 7 colaboraciones musicales en su nuevo álbum "Formula Vol. 3" el cual ya está disponible.

Entre los cantantes que compartieron micrófono con “el rey de la bachata” se encuentran Rosalía, Justin Timberlake, Katt Williams, My Kids, Toño Rosario, Rubby Pérez, Fernando Villalona y Ramón Orlando,Luis Miguel del Amargue y Chris Lebrón.

En los próximos días, el nuevo video de Christian Nodal y Romeo Santos será lanzado y el tema “Me extraño” promete convertirse en todo un éxito.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram