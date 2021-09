Así se enteró Natalia Téllez que está embarazada

Natalia Téllez es una de las conductoras más populares que hay actualmente en la televisión mexicana, y recientemente se hizo tendencia por anunciar que está embarazada.

En ese sentido, la conductora y actriz dio a conocer los detalles de su embarazo, quienes fueron las primeras personas en saberlo, y cómo reaccionaron.

Hace poco te informamos cómo reaccionaron las netas divinas al embarazo de Natalia Téllez, sin embargo, en el reciente programa dijo más detalles al respecto.

Platicó su anécdota de embarazo

La famosa explicó en el programa de televisión de Unicable que llevaba planeando ser mamá desde enero del 2021, y se "puso a hacer la tarea" sin embargo, no pensó embarazarse tan rápido.

Actualmente tiene 4 meses y medio de embarazo, pues dijo que después de enterarse tenía que esperar 3 meses y esto se postergó un poco más, ya que tenía proyectos por realizar, los cuales hizo estando en cinta.

La actriz dijo que ella y su pareja lo suponían, sin embargo, la persona que le dijo que se haga una prueba de embarazo fue Daniela Magún quien la mandó a comprar unas tiras de ovulación.

Fue cuando días después se hizo una prueba, la cual dio positivo, y de manera inmediata le dijo a su hermana, a Daniela y a sus familiares más cercanos.

Natalia Téllez dijo que nunca negó el querer tener hijos

La conductora se enfrentó a muchos comentarios negativos tras anunciar su embarazo en su cuenta oficial de Instagram, pues muchos internautas la tacharon de hipócrita al embarazarse después de decir que no quería ser mamá.

En ese sentido, aclaró que ella tenía mucho miedo de ser mamá, pues ella no tuvo mamá desde muy pequeña, sin embargo, no estaba cerrada a la posibilidad.

"Yo lo dije mucho, y también no era mi prioridad por mucho tiempo, pero eso no significa que cuando fue mi prioridad no lo haya deseado y no lo haya querido", dijo con respecto a su polémica.