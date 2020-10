Así se divertían Nicole Kidman y Tom Cruise mientras filmaban 'Eyes Wide Shut'

Nicole Kidman y Tom Cruise solían organizar "carreras de go-karts" después de filmar 'Eyes Wide Shut', durante su matrimonio.

En 1999, Nicole estaba casada con Cruise mientras filmaban la película del director Stanley Kubrick, en que interpretaron a un matrimonio que trabaja a través de la infidelidad.

Ahora, Nicole, que se casó con Tom un mes después de que empezaron a salir en 1989, ha insistido en que no se parecían en nada a la pareja que interpretaron en la pantalla.

La actriz de 58 años dijo que estuvieron "felizmente casados" durante el rodaje, e incluso se desahogaron al final de la película día yendo a carreras de karts.

La pareja se separó oficialmente en 2001

Ella explicó: “Por eso estábamos felizmente casados. Íbamos a carreras de karts después de esas escenas. Alquilábamos un lugar e íbamos a correr a las tres de la mañana. No sé qué más decir. Quizás no tenga la capacidad de mirar atrás y analizarlo. O no estoy dispuesto a hacerlo ”.

A Nicole y Tom, que adoptaron dos hijos, Isabella, ahora de 27 años, y Connor, ahora de 25, también les encantaba regresar a casa con su prole después de un largo día de filmación, aunque ambos disfrutaron trabajando en el drama.

Nicole Kidman habla sobre trabajar con Kubrick

En una entrevista con el periódico New York Times, Nicole agregó: “Nos encantó trabajar con Stanley. Filmamos durante dos años. Teníamos dos hijos y vivíamos en un remolque en el lote principalmente, haciendo espaguetis porque a Stanley le gustaba comer con nosotros a veces.

“Trabajamos con el mejor cineasta y aprendimos sobre nuestras vidas y disfrutábamos de nuestras vidas en el set. Decíamos: "¿Cuándo va a terminar?".

Nicole Kidman regresando al cabello chino �� que buen throwback de GQ pic.twitter.com/MWxMC6rWwz — Harta Estoi (@Launister) October 4, 2020

Fuimos allí pensando que serían tres meses. Se convirtió en un año, un año y medio. Pero dices: 'Mientras me entregue a lo que es esto, lo pasaré increíble' ”.

Después de separarse de Tom en 2001, Nicole se casó con Keith Urban en 2006, con quien tiene dos hijas. , Sunday, 12, y Faith, nueve.

La pareja está felizmente casada, y Keith dijo recientemente sobe Nicole que “ella es la única. Ella es la que estuve buscando durante toda mi vida. Se sintió tan obvio. ... [Ella] era todo lo que estaba buscando y más allá. Un poco más allá."