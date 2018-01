Así se despide Silvia Navarro de Caer en Tentación

La actriz Silvia Navarro de 37 años de edad público una foto en instagram en donde agradece al elenco y la producción de 'Caer en Tentación'.

Los quiero Gracias por todo @caerententacion Una publicación compartida de Silvia Navarro (@silvianavarroyya) el Ene 18, 2018 at 7:56 PST

Los comentarios de sus fieles seguidores no se hicieron esperar, afirmando que se sienten tristes por tener que despedirse de la telenovela, además la elogiaron y felicitaron, concretando que fue completamente acertado el elenco.

ritaguzman35: La mejor novela,no me la pierdo por nada.

rouse_image: Silvia Navarro me encanta esta novela una trama totalmente diferente y actores acertados y de primera

diiazelsa: Felicidades a todos me encanto una gran novela

Silvia Navarro y el elenco de Caer en Tentación

El elenco de Caer en Tentación está conformado por Gabriel Soto, Adriana Louvier y Carlos Ferro.

¿Silvia Navarro y Adriana Louvier no se soportan?

Hace un par de semanas los rumores apuntaban a que Adriana y Silvia no se soportaban pues se apuraban a grabar sus escenas para terminar con el trabajo y no volver a verse, ya que no se soportaban.

Pero semanas después del destape de esta situación, Adriana fue la encargada de generar más polémica tras la foto que subió a sus redes, demostrando que tienen buena quimica.

¿Quién es Silvia Navarro?

Silvia es originaria de Irapuato. Debutó en el medio artistico en el programa 'A la cachi cachi porra'.

Fue muy reconocida por sus papeles en las novelas de Tv Azteca: La heredera y Montecristo.

Silvia Navarro en Montecristo

En el 2007 se integró a Televisa con la telenovela Mañana es para siempre junto a Lucero y Fernando Colunga.

Actualmente es la protagonista de la novela de horario estelar: Caer en Tentación.