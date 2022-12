Así se derramó en lágrimas René Franco por no ver a su hijo

René Franco es un famoso conductor que recientemente, durante una entrevista para el programa de YouTube Chisme No Like, lloró porque no puede ver a su hijo adoptivo.

Resulta que luego de una relación de 4 años, René Franco de 55 años y su esposa Paty Trujillo de 42 años se están divorciando. Sin embargo, debido a que nunca se llevó un proceso de adopción formal, René Franco no tendría derechos para ver a su hijo de quien dice querer seguir haciéndose cargo.

Es por eso que pese a que no llevó ningún procedimiento legal para adoptar al hijo de Paty Trujillo, René Franco llora porqué no puede ver a Leonardo, su hijo adoptivo.

René Franco y su proceso de divorcio

En esta ocasión, René Franco explicó que desde que conoció al niño, él asumió la responsabilidad como su padre y se hizo cargo del niño en todos los aspectos.

Por lo que a lo largo de su relación, la cual duró 3 años y 7 meses, el conductor desarrolló un gran a pego al pequeño de quien busca seguir haciendo cargo.

Recientemente, durante la entrevista, René Franco contó que habría lagunas leyes la cuales lo respaldan para mantener el contacto con su “bola”; sin embargo, mencionó que este trámite tendrá que esperar.

Y es que Paty Trujillo estaría llevando a acabo por su cuenta su proceso y por el momento no tendría manera de acercarse a su hijo.

René Franco envió un mensaje a su hijo

Sin embargo, aprovechando el programa, le envió un mensaje al pequeño en el que con lágrimas en los ojos le aseguró que no era su culpa y le reiteró su cariño: “Eres lo más precioso que hay y lo más precioso que ha habido toda mi vida, te amo con todo mi corazón”.

Pese a que él se está divorciando, durante la entrevista René Franco aún dijo querer adoptar de manera legal a su hijo; sin embargo, mencionó que está a espera de la ley.

Cabe destacar que en caso de que las autoridades determinen que su presencia sea “perniciosa” para Leonardo, René Franco dijo a ‘TV y Novelas’ el se alejaría.

