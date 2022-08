Así se burló Kanye West de la ruptura de Kim Kardashian y Pete Davidson

El rapero Kanye West ha dado de qué hablar recientemente, luego de que su ex, la empresaria Kim Kardashian, terminó su romance con el comediante Pete Davidson. La pareja llevaba una relación de 9 meses, pero a pesar de que su romance iba viento en popa, tal parece que sus planes los han separado.

Y es que, han mencionado que la empresaria y el comediante habían hablado de la posibilidad de una vida juntos, pero a principios de este mes de agosto se dio a conocer que su noviazgo llegó a su fin, motivo por el cual el padre de sus hijos no dudó en pronunciarse al respecto.

En La Verdad Noticias te informamos que Kim Kardashian y Pete Davidson finalizaron su relación de pareja, ya que descubrieron que la larga distancia y sus compromisos de sus respectivos trabajos hacían difícil mantener una relación.

Kanye West se burló de la ruptura de Kim Kardashian y Pete Davidson

Polémico mensaje del rapero tras ruptura de Kim y Davidson

El rapero recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un contundente mensaje donde compartió una publicación editada y falsa de un titular del periódico The New York Times que dice "Skete Davidson dead at 28", que es un falso obituario en contra del comediante.

En aquella publicación comentó lo siguiente: "Kid Kudi cantaría en el funeral pero teme que le lancen botellas". Aquel comentario hace referencia a lo que pasó con el cantante Kid Kudi en un festival de música, a quien le lanzaron botellas; él ocupó el lugar de Kanye para cantar.

Cabe mencionar que cuando Kim y el comediante comenzaron a salir, el rapero criticó a la pareja, incluso compartía mensajes que luego eliminaba de sus redes sociales, además su ex esposa le pidió que parara de hacer aquellos comentarios.

¿Qué pasó con Kim Kardashian y Kanye West?

El rapero y la empresaria se separaron en febrero de 2021

El rapero Kanye West y la empresaria se casaron en el 2014, tuvieron una lujosa boda en Italia, pero luego de haber formado una familia junto a sus cuatro hijos, sorpresivamente Kim Kardashian solicitó el divorcio en febrero de 2021, incluso eliminó el apellido del rapero de sus redes sociales.

