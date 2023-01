Así se burla Chumel Torres de la nueva demanda de Gloria Trevi

La cantante no dejará que el influencer se siga burlando de su pasado.

Semanas atrás te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Gloria Trevi había iniciado un proceso legal por daño moral en contra de Chumel Torres por haberse burlado de su pasado delictivo en redes sociales, lo cual le afectó económicamente al perder diversos patrocinios.

Ahora, la demanda ha sido presentada ante el Juzgado Civil de la CDMX. “Se presenta por daño moral por lo que corresponde a la pérdida de patrocinios que ha tenido la señora Trevi a raíz de las menciones que ha llevado a cabo Chumel de forma infundada e indebida aún con el hecho de que quieran manejar de que existe un derecho de libre expresión”, declaró Sergio Arturo Ramírez Muñoz, el abogado que lleva el caso de la cantante, a la prensa.

Fue en mayo pasado cuando el influencer se burló del pasado delictivo de la cantante.

Cabe destacar que este proceso legal llega justo cuando se abre una nueva demanda civil por presunta corrupción de menores en su contra ante una corte de los Estados Unidos, esto pese a que ella fue absuelta hace más de 18 años. Ante dicha situación, la regiomontana ha compartido un comunicado donde reitera su inocencia.

Chumel Torres reacciona a la nueva demanda

El influencer dejó en claro que no le tomará importancia a esta nueva demanda.

Horas más tarde de que se diera a conocer la demanda en su contra, el titular de ‘El Pulso de la República’ recurrió a su cuenta de Twitter para pronunciarse al respecto. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que lo hizo de una manera sarcástica que a más de uno deja con la boca abierta.

“Ya no me demanden. O bueno, atiendan sus demandas primero y luego ya”, fue el burlesco mensaje que compartió Chumel Torres, con el cual deja en claro que no le toma importancia a este nuevo proceso legal en su contra que lo pone de nueva cuenta en el ojo del huracán.

Te puede interesar: Gloria Trevi demandará a quien se burle del Clan Trevi-Andrade

¿Cuántos años pasó Gloria Trevi en la cárcel?

Pese a que ha sido absuelta de los cargos que se le acusan, la cantante sigue siendo perseguida por su pasado.

Era finales de la década de los 90’s cuando Gloria Trevi fue acusada por los delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores que presuntamente cometió junto a Sergio Andrade en el Clan Trevi-Andrade, lo cual provocó que pasara 4 años, 8 meses y 8 días en prisión. Sin embargo, un juez la absolvió de todos los cargos y pronto recuperó su libertad.

Fotografías: Redes Sociales