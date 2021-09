Durante el pasado mes de julio, el conductor Raúl Araiza confirmó su nuevo romance con la actriz colombiana Margarita Vega, posterior a meses de intensos rumores y tiempo después de haber terminado con la psicóloga del programa Hoy, María Amelia Aguilar.

Ha sido desde entonces que el presentador de Televisa disfruta de una amena relación con la mujer que es 20 años menor que él. No obstante, el famoso esclareció que no es un “sugar daddy”, en una reciente emisión del popular programa Miembros al Aire.

Los presentadores del exitoso show de Unicable, Miembros al aire, platicaban sobre relaciones con personas más jóvenes, y fue ahí que varios integrantes del elenco, como Mauricio Castillo, expusieron a “El Negro” Araiza como una persona que mantiene a su pareja sentimental.

Raúl Araiza habla sobre sus novias más jóvenes

Ante los señalamientos, Raúl Araiza agregó que lo más joven que había sido una de sus novias es 22 años, cuando él tenía 28 años de edad, por lo cual la diferencia entre ambos era de 6 años. No obstante, Margarita Vega tiene 36 años y él 56, con lo que una queda marcada una diferencia de dos décadas entre ambos.

“Esta es la primera vez que sí le llevo suficientes años a mi novia. A esa edad ya son mamás”, aseguró Araiza. Castillo replicó: “Eres un sugar daddy, no digas mamadas, eres un sugar daddy”, a lo cual Raúl respondió que él no se ve de esa forma pues, al contario del concepto, él “no le soluciona la vida” a Margarita.

"No soy sugar daddy", asegura 'El Negro' Araiza

Así respondió Raúl Araiza ante acusaciones de ser el "sugar daddy" de su novia.

“No soy sugar daddy, no le soluciono nada. No soy. […] ¿Estoy como para ser sugar daddy, si tuviera el físico del Burro [Van Rankin], okay, me están haciendo sentir como si estuviera siendo padroteado”, manifestó el conductor del programa Hoy. Anteriormente, Raúl Araiza y Margarita Vega gritaron su amor a los cuatro vientos.

La Verdad Noticias informa que, ante el cuestionamiento sobre si su novia le pidiera que le comprara un lujoso collar, Raúl Araiza indicó que no lo haría, pues existen “cosas que se van ganando con el tiempo” dentro de una relación.

