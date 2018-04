Así respondió Ninel Conde tras ser señalada de tener nexos con el “narco”

La hermosísima cantante Ninel Conde respondió a los señalamientos de su ex pareja y padre de su hijo, quien hace algunos días la acusó de tener nexos con narcotraficantes, al igual que formar parte del lavado de dinero. Al ser interrogada por diversos medios, Ninel se mostró algo incómoda y tras evitar dar respuesta por algunos segundos, respondió: “Qué te digo, si yo me dedicara a eso ese señor ya no estaría vivo, que no diga tonterías”. Acto seguido, la también actriz explicó que debido al proceso legal que entabló contra Medina es que no puede hablar mucho de esos temas. “Quiero obedecer las instrucciones de mis abogados y de todo el equipo que está trabajando conmigo, de que no puedo hablar del tema legal, eso se litiga donde se tiene que hacer”, expuso. Sin embargo, el “Bombón Asesino” Ninel Conde dio algunos detalles de lo que sucedió afuera de su domicilio el pasado viernes, cuando el empresario acudió acompañado de los medios para demostrar que no le permiten recoger al niño. “Lo triste es que, en un chat de periodistas, donde están todos ustedes, manden la ubicación del domicilio de mi hijo, uno se esfuerza bastante para estar en un lugar donde hay vigilancia, donde puedes estar un poquito privado, donde no sea tan público lo que vives, y de repente con la mano en la cintura mandan tu ubicación”, manifestó. Finalmente, Ninel confesó que sus abogados ya están dando seguimiento a esta situación para que las leyes estén enteradas de lo que pasó con la finalidad de salvaguardar la seguridad y privacidad de su hijo Emmanuel. La hermosísima cantante Ninel Conde respondió a los señalamientos de su ex pareja y padre de su hijo, quien hace algunos días la acusó de tener nexos con narcotraficantes, al igual que formar parte del lavado de dinero. Al ser interrogada por diversos medios, Ninel se mostró algo incómoda y tras evitar dar respuesta por algunos segundos, respondió: “Qué te digo, si yo me dedicara a eso ese señor ya no estaría vivo, que no diga tonterías”. Acto seguido, la también actriz explicó que debido al proceso legal que entabló contra Medina es que no puede hablar mucho de esos temas. “Quiero obedecer las instrucciones de mis abogados y de todo el equipo que está trabajando conmigo, de que no puedo hablar del tema legal, eso se litiga donde se tiene que hacer”, expuso. Sin embargo, el “Bombón Asesino” Ninel Conde dio algunos detalles de lo que sucedió afuera de su domicilio el pasado viernes, cuando el empresario acudió acompañado de los medios para demostrar que no le permiten recoger al niño. “Lo triste es que, en un chat de periodistas, donde están todos ustedes, manden la ubicación del domicilio de mi hijo, uno se esfuerza bastante para estar en un lugar donde hay vigilancia, donde puedes estar un poquito privado, donde no sea tan público lo que vives, y de repente con la mano en la cintura mandan tu ubicación”, manifestó. Finalmente, Ninel confesó que sus abogados ya están dando seguimiento a esta situación para que las leyes estén enteradas de lo que pasó con la finalidad de salvaguardar la seguridad y privacidad de su hijo Emmanuel.