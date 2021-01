Así repartieron la herencia de Flor Silvestre ¿Ángela Aguilar la heredera?

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, el 2020 terminó con una de las noticias más tristes para el mundo de la música y del entretenimiento, pues la matriarca de la familia Aguilar, es decir Flor Silvestre, perdió la vida en su rancho El Soyate en Zacatecas.

Sin embargo, mucho se ha dicho de la herencia de esta matriarca, pues algunos aseguran que su consentida, y probablemente a quien le heredaría todo, sería a su nieta Ángela Aguilar, sin embargo, el rumor fue desmentido.

Y es que Marcela Rubiales, hija de la fallecida cantante, y hermana de Pepe Aguilar, dio los detalles sobre la herencia de la esposa de Antonio Aguilar, asegurando que se ha respetado mucho el luto, pues el cuarto de la famosa continúa cerrado bajo llave.

Sin embargo, parte de la repartición ya se hizo mientras ella estaba en vida, pues a Marcela Rubiales le heredaron su anillo de compromiso, y sus joyas más preciadas fueron dadas a las mujeres de la familia.

"No hemos repartido nada, ella nos repartió lo valioso, las joyas, a mi me dio su anillo de compromiso, muy bonito, a mi hermana le dio otro, y su cuarto no hemos tocado nada, está cerrado con llave”.