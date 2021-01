Así recuerda Galilea Montijo su penoso ERROR sobre la película “Roma” de Cuarón/Foto: La Voz Arizona

El público nunca se olvidan de los errores, y eso fue lo que le pasó a la conductora de Televisa, Galilea Montijo. La estrella de la televisión mexicana que forma parte del programa “Hoy”, hace unos años cometió una terrible confusión sobre la película “Roma” de Alfonso Cuarón, y los internautas aún se lo recuerdan.

Cuando Galilea habló en el programa matutino sobre el triunfo de Cuarón con su película en Venecia, la presentadora creyó que la cinta era sobre la famosa ciudad italiana, sin embargo, momentos después sus compañeros conductores le informaron que en realidad la película era sobre la colonia Roma, que se encuentra en la Ciudad de México.

Después de este vergonzoso momento, Montijo fue víctima de miles de burlas y memes en las redes sociales. Sin embargo, aunque fue algo difícil para ella, ahora la conductora de Televisa recuerda aquel error con humor.

¿Galilea Montijo comprará la casa de la película Roma?

En una entrevista para el programa De Primera Mano, Gali respondió a los rumores de que supuestamente comprará la famosa casa de la colonia Roma donde se filmó la cinta del director mexicano; pero ella declaró que no tiene el dinero suficiente para ello, ya que la vivienda cuesta 13 millones de pesos.

Galilea aclaró que no comprará la casa donde se grabó la cinta "Roma", y también dijo que ya no le molesta que se burlen de ella sobre ese tema/Foto: Infobae

"Claro que no, ya sabes que me encanta estar ahí en el programa, pasarla bien. No, cómo crees, no tengo para comprar casa", comentó la artista.

Galilea Montijo mencionó que incluso su esposo Fernando Reina sigue bromeando con ella sobre su recordado error en televisión:

"Debemos reírnos de uno mismo, cuando pasó eso yo creo que nadie había visto la película 'Roma', así que ya lo tomo, la verdad, con mucho humor (...) Ya sabes para seguir con el chiste de 'Roma', le encanta fregarme también con eso".

¿Recuerdas el momento en el que Galilea Montijo se equivocó?, ¿Crees que fue culpa de la conductora o de la producción del programa “Hoy”? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

