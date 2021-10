Así recordó Ana Bárbara a su hermana tras 20 años de su muerte

Ana Bárbara compartió un conmovedor vídeo para homenajear a su hermana, quien fallecería 20 años atrás en un accidente automovilístico.

Este suceso marcó la vida de la cantante y así lo hizo saber cuándo en sus redes sociales colgó un vídeo para recordar a su herman y causó que a más de uno se le salieran las lágrimas.

La cantante compartió el doloroso momento que vivió por la partida de Marisa Ugalde y cómo ha sobrellevado esta situación tras 20 años de ello.

Ana Bárbara conmueve al recordar a su hermana fallecida

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante decidió homenajear a su hermana Marisa Ugalde, quien un día como hoy pero de hace 20 años fallecería de manera sorpresiva.

“¡Ya hoy pasaron 20 años! El dolor de tu ausencia no se ha podido aliviar ni con todo el llanto: sin embargo, en mi alma y corazón te llevo para no extrañarte tanto. Te amo hasta el infinito y más allá”, escribió la cantante.

Además en sus insta stories compartió un par de clips donde interpretaba un tema y evidentemente se mostraba un semblante triste y con lágrimas en el rostro.

¿De qué murió Marissa Ugalde?

Marise Ugalde falleció a la edad de 26 años en un aparatoso accidente automovilístico y la noticia fue dada por la madre de la cantante, quien expresó las siguientes palabras:

“Marisa se mató, y yo: no por supuesto que no, mamá, tranquilízate por favor. Sí hija, Marisa se mató y te pido un favor, no se vengan alocados en la carretera, vénganse despacito porque no quiero perder otro hijo”, recordó la intérprete de “Bandido” en entrevista.

Cabe resaltar que ante ello, Ana Bárbara recuerda año tras año este terrible hecho y admite que su partida le rompió el corazón.

